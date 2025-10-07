Diputados peronistas presentaron en el Congreso un pedido de informe al gobierno de Milei por el avión estadounidense que aterrizó en Barreal Los legisladores llevaron la inquietud al Poder Ejecutivo Nacional.

Luego de que se confirmara el apoyo del Tesoro de Estados Unidos a Argentina, desde Calingasta se viralizaron imágenes que captaron el aterrizaje de un avión norteamericano en la Pampa del Leoncito y aparentemente, su objetivo estaría relacionado con el radiotelescopio CART y la influencia de China en el proyecto.

Ante esta situación los diputados nacionales Walberto Allende, Fabiola Aubone y Jorge Chica presentaron un pedido de informe al “Poder Ejecutivo Nacional que, a través de los organismos que correspondan, en relación al aterrizaje de una aeronave de los EE.UU. el pasado martes, 30 de septiembre de 2025”.

Además de enumerar las preguntas que necesitan que el Gobierno responda, explicaron que “el Radiotelescopio Chino-Argentino(CART), es uno de los proyectos científicos más ambiciosos de San Juan. Un radiotelescopio que surgió en 2011 del entendimiento entre San Juan, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y China, bajo la gestión del exgobernador José Luis Gioja y el exrector Benjamín Kuchen, que luego se amplió y en el que hoy colaboran cuatro instituciones: el Conicet, la UNSJ, el Gobierno de San Juan y el Observatorio Astronómico Nacional de la Academia de Ciencias de China (CASNAOC)”.

Para finalizar, destacaron que no hay precisiones del arribo y “no se sabe si la comitiva visitó la Estación Astronómica Carlos Ulrico Cesco (UNSJ) o el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO) del Conicet o si se trató de un viaje preparatorio de visita del propio embajador estadounidense al lugar”, lo que motivó a pedir explicaciones.

Una por una, las preguntas que realizaron en el pedido de informe: