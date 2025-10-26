El ánimo en Por San Juan fue de mayor a menor a la espera de resultados Un puñado de militantes y pocos dirigentes esperan los números en el búnker del oficialismo.

En el búnker de Por San Juan, en Avenida Ignacio de la Roza y Ameghino, las ánimos fueron de mayor a menor durante la tarde de este domingo a la espera de los resultados electorales.

Un grupo de militantes, identificados con el color naranja del frente, se mezcló con algunos ministros y diputados provinciales. Todo en un ambiente que gobernaban las conversaciones y música tenue.

Todos miraban los celulares esperando noticias sobre el comportamiento del frente oficialista, en medio de rumores que indicaban que estaban peleando el primer lugar contra Fuerza San Juan.

El primer funcionario en acercarse por el lugar fue el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, seguido por el presidente de la bancada oficialista, Juan de la Cruz Córdoba.