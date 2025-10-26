El candidato por Fuerza San Juan, Fabián Gramajo, votó acompañado por sus hijas en Chimbas El candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, emitió su voto a primera hora en la Escuela Policía Federal, ubicada en el Barrio Chimbas II.

El dos veces intendente de Chimbas, ex candidato a vicegobernador y actual aspirante a una banca en el Congreso Nacional, llegó al establecimiento acompañado por sus hijas Camila y Lourdes, como acostumbra a hacerlo en cada elección. También estuvieron presentes la intendenta de la Ciudad de Chimbas Daniela Rodríguez, el diputado departamental Gabriel Sánchez, el presidente del Congreso Provincial del PJ Ariel Palma, y el intendente de Angaco José Castro.

“Hemos comenzado muy bien la jornada. El día nos acompaña y está todo dentro del marco de la normalidad para que la gente se pueda expresar”, expresó Gramajo tras emitir su voto.

En ese sentido, destacó la importancia de la participación ciudadana: “Lo importante es que se ha hecho mucha docencia y todos hemos aprendido de la mejor manera. Hoy la gente puede expresarse de forma democrática, y para eso se ha preparado cada escuela. Todo está dentro de la normalidad para que cada ciudadano y ciudadana pueda ejercer su derecho al voto.”

Gramajo también se refirió al clima social que atraviesa el país y el sentido de esta elección: “Estoy muy contento porque hoy la gente se va a desahogar. Vamos a votar por quienes más lo necesitan, por todos aquellos que están viviendo momentos muy difíciles. Este es el día en que pueden acompañar ese desahogo ante la dura situación que atraviesan.”

“Humanamente hemos hecho todo lo que debíamos hacer para acompañar a cada sanjuanino y sanjuanina, y preparar este proceso electoral de la mejor manera”, añadió.

El candidato reafirmó su compromiso con una política cercana y basada en valores: “Hoy la gente puede votar con la fuerza del amor que nos caracteriza a los sanjuaninos. Creo que lo primero que tiene que pasar hoy es que gane San Juan, que gane la Argentina, que gane Chimbas. Luego, hay que escuchar mucho, dialogar con humildad y unirnos en estos tiempos tan difíciles.”

Finalmente, Gramajo recordó su tradicional cábala: “Voy a esperar los resultados en la casa de mi mamá, en Villa Centenario, mi lugar natal”, contó emocionado. Y concluyó: “Por supuesto que vamos a festejar. No tengo dudas de que San Juan va a festejar, Chimbas va a festejar, y vamos a celebrar todos juntos.”