El caso Tellechea, sin culpables: el video del veredicto y el fallo absolutorio completo Las juezas Eliana Ratta, Gretel Diamante y Carolina Pereyra determinaron desligar a todos los imputados.

El Tribunal Oral Federal de San Juan resolvió absolver por unanimidad a los diez imputados en la causa por la desaparición forzada de Raúl Tellechea, ocurrida en 2004. Tras más de un año de audiencias, el tribunal concluyó que no se logró probar la comisión del delito ni la participación del Estado en los hechos.

“El delito de desaparición forzada no ha sido probado”, expresó la jueza Eliana Rattá al leer el veredicto, acompañada por las magistradas Gretel Diamante y Carolina Pereyra.

Con esa resolución, los magistrados dispusieron la absolución de Luis Héctor Moyano (quien presidía la Comisión Directiva de la Mutual del Personal de la UNSJ), Miguel Alejandro Del Castillo (quien había denunciado a Tellechea por estafa), Eduardo Rubén Oro, Luis Alonso, Miguel Francisco González (exjefe de Policía), Mario León (entonces jefe de Seguridad Personal), Alberto Flores, Aurora Ahumada, Juan Marcelo Cachi y Sebastián Cortéz Páez, señalado durante el proceso como “arrepentido”.

