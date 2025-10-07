El chimbero de las Fuerzas del Cielo que besó al Gordo Dan y salió en C5N Gabriel Zalazar es parte de la agrupación radicalizada de La Libertad Avanza en San Juan. Viajó a Buenos Aires a ver cantar a Javier Milei en el Movistar Arena.

La tropa sanjuanina de las Fuerzas del Cielo, la agrupación radicalizada de La Libertad Avanza, viajó a escoltar al presidente Javier Milei en el ingreso del show en el Movistar Arena. La conducción local de la organización estuvo a cargo de Mahor Caparrós y Walter Luna. Sin embargo, la nota la dio otro de los integrantes: el chimbero Gabriel Zalazar.

El joven libertario, que se describe a sí mismo en redes sociales como un soldado de la batalla cultural e hincha de Deportivo Chimbas, tuvo un particular momento con Daniel Parisini, más conocido como el Gordo Dan. Durante la marcha de ingreso al estadio, el sanjuanino caminó con el jefe de Las Fuerzas del Cielo a nivel nacional y hasta le dio un beso. Luego, en conjunto, corearon: “A laburar, a laburar, que de la nuestra no viven más”.

Zalazar, quien también es autor de un libro titulado Siluetas del Ser, aprendiendo a ser auténticos en un mundo falso, es coaching ontológico. Compartió las imágenes de la marcha libertaria en las redes sociales y la cuenta oficial de la agrupación del Presidente. “El sanjuanino más sano de Las Fuerzas del Cielo”, escribieron. Luego reiteraron el lema de Milei desde el 2023: “La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen desde el cielo”.

El sanjuanino no sólo tuvo protagonismo por el beso en la mejilla al Gordo Dan, sino que también apareció en el canal vinculado al kirchnerismo, C5N, durante los incidentes que precedieron el acto en el Movistar Arena. El conductor relató: “Ahí hay uno que tira besitos” y efectivamente era el coach fanático de Deportivo Chimbas.