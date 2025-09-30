El Consejo de la Magistratura posterga la definición de la terna para Fiscal General de la Corte: el motivo oficial de la suspensión de hoy y las versiones La sucesión de Eduardo Quattropani se hace esperar.

La sesión del Consejo de la Magistratura de San Juan prevista para este martes, en la que se iba a definir la terna de candidatos para el cargo de Fiscal General ante la Corte de Justicia, fue suspendida. Es la segunda vez que se suspende.

¿El motivo? La ausencia de la consejera Valeria Torres, quien se encontraba con problemas de salud, fue la causa oficial de la postergación.

Fuentes del organismo señalan, además, que las diferencias entre los consejeros también juegan un papel: el cargo genera una intensa disputa política, lo que dificulta alcanzar un acuerdo. La decisión se tomó al no contar con la presencia de los cinco miembros del Consejo, requisito indispensable para avanzar con la designación.

El procedimiento se reprogramará próximamente, aunque no hay fecha confirmada. Las entrevistas a los aspirantes ya se completaron, lo que debería agilizar la próxima reunión. Actualmente, Daniel Galvani ocupa el puesto de manera interina, tras la vacante dejada por el fallecido Eduardo Quattropani.

El Consejo está presidido por Juan José Victoria (Corte de Justicia) e integrado por Laura Palma (Ejecutivo), Fernanda Paredes (Legisladores) y los representantes del Foro de Abogados, Raúl Acosta y Valeria Torres.

Una vez que se defina la terna, la Cámara de Diputados tendrá la decisión final. Al oficialismo le falta un solo voto para alcanzar la mayoría simple necesaria, lo que convierte la designación en un punto clave de la dinámica política provincial, especialmente en el contexto de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.