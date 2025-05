El exabrupto de Ibarra sobre el resultado en CABA: “Es de un lugar donde podría ganar fácilmente Jorge Rafael Videla” El dirigente peronista rawsino también dijo que el 70% no votó a Milei en Capital Federal.

Las elecciones legislativas en CABA dejaron mucha tela para cortar, entre las que se cuentan una muy buena elección de La Libertad Avanza que salió primera, como que el PRO hizo su peor elección en 20 años de dominio casi hegemónico en la capital del país.

Conocido el resultado, los análisis se multiplicaron con el afán de buscar ganadores y perdedores de un domingo electoral que dejó sabores más dulces y otros más amargos dependiendo el color político. Se presentaron 17 listas en busca de las 30 bancas que se pusieron en juego y LLA y el peronismo se llevaron la mayor porción, relegando a algunos lugares residuales para el PRO, el espacio de Larreta y la Izquierda.

En este sentido, el dirigente peronista rawsino Mauricio Ibarra ensayó un análisis sobre el resultado y, además de bajarle el rpecio a la victoria libertaria, tuvo un exabrupto

“Estamos hablando de un determinado punto de la Argentina, estamos hablando de una ciudad con un electorado muy particular”, empezó explicando Ibarra en una entrevista en Radio Light. Y agregó que, “desde el punto de vista ideológico, el 70% no lo votó a Milei… no lo votó, no acepta las reglas de juego de Milei”.

El rawsino siguió con su análisis y disparó que “el resultado electoral de ayer (por el domingo) es de un lugar donde podría ganar fácilmente Jorge Rafael Videla”. La referencia al militar condenado por delitos de lesa humanidad por hechos cometidos en la última dictadura interpeló a los periodistas que buscaron que el dirigente reflexione sobre su comparación.

Pero, lejos de hacerlo, se justificó: “pero ¿por qué no? es la extrema derecha, de Recoleta… son esos lugares”. Y siguió, “la característica electoral de Capital Federal siempre ha sido así”.