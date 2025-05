El Foro de Abogados defendió su postura ante diputados y rechazó cambios en la feria judicial En una audiencia con la Comisión de Justicia y Seguridad, la conducción del Foro expresó su preocupación por una posible reforma impulsada desde la Corte. Rechazaron que la mora judicial sea culpa de los abogados y advirtieron sobre el impacto de eliminar el receso anual.

Este lunes, el Foro de Abogados de San Juan expuso su posición institucional ante la Comisión de Justicia y Seguridad de la Cámara de Diputados de la Provincia, en el marco del debate por posibles reformas en el sistema judicial, entre ellas la eliminación de la feria judicial.

La audiencia, celebrada en la Sala de Situaciones del Edificio Histórico del Poder Legislativo, fue solicitada formalmente por el Foro el pasado 19 de mayo, en cumplimiento del mandato de una Asamblea Extraordinaria. La reunión fue presidida por la diputada Marcela Ruth Quiroga, titular de la comisión legislativa.

En representación del Foro asistieron el presidente, Franco Montes, y la vicepresidenta, Carina García Bueno, quienes plantearon los argumentos del rechazo unánime de la matrícula frente a la iniciativa impulsada por la presidenta de la Corte de Justicia de la provincia.

Uno de los puntos centrales expuestos fue que la morosidad judicial no puede ser atribuida al trabajo de los abogados, y que suprimir la feria judicial no solo no resolvería el problema, sino que podría agravarlo.

Pese a que no existe aún un proyecto legislativo formal en discusión, desde el Foro destacaron la apertura al diálogo por parte de los legisladores y valoraron positivamente haber sido escuchados por la comisión.

Desde la conducción del Foro señalaron que reafirman el compromiso con una justicia más eficiente y cercana a la ciudadanía, pero entienden que cualquier cambio debe surgir del consenso y el trabajo conjunto de todos los actores del sistema.

La entidad profesional reiteró su disposición a colaborar activamente en iniciativas que busquen mejorar la administración de justicia, y subrayó que el camino debe construirse desde el diálogo, la escucha y el respeto entre las instituciones.