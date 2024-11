El Gobierno confirmó que los contratados también recibirán bono navideño Así lo dijo el secretario de la General de la Gobernación Emilio Achem, quien además se refirió al curso de las paritarias docentes y la idea de espaciar las negociaciones cada 5 o 6 meses.

El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, aseguró hoy que los contratados de la Administración Pública también recibirán el bono navideño anunciado para la planta permanente. En declaraciones a Radio Sarmiento, el funcionario dijo que “el bono tiene más que ver con esos sectores de más bajos salarios que tiene la administración pública, hay sectores en los que el bono no les incide mucho pero en los mas sueldos más bajos sí importa cubrir con un buen número”.

Luego, consultado por la negociación paritaria que tiene en marcha el gobierno con los gremios docentes, Achem dijo que volverán a trabajar el lunes porque les interesa conocer la respuesta que lleven desde las bases y estimó que en función de que ha cambiado la situación económica se podría comenzar a tener reuniones paritarias “quizás de cuatro, cinco meses, o seis meses en función de que la inflación está regulada en un margen que se pueda prever”.

Sobre la propuesta realizada a los gremios, Achem dijo que “el 2% que hemos ofrecido ayer, parece nada, pero en el global de la masa salarial son muchos de miles de pesos, y por eso hay que ser prudentes y recordemos que los aumentos de sueldo no tienen vuelta atrás , generan para adelante” sostuvo y apuntó que “el Gobernador siempre ha dispuesto ir por el máximo de aumento posible, con un límite, que es no desfinanciar a la provincia, porque justamente es tan grande el volumen de la masa salarial, que cualquier numero afecta”, concluyó Achem, que aseguró que la última propuesta presentada en paritaria implicaría un incremento del 4.800 millones de pesos de un mes para el otro y que luego se sostienen en el tiempo, con los incrementos que van a venir, la política no dejará de ser ancíclica, para sostener el poder adquisitivo del salario”.

La propuesta ofrecida a los docentes incluye un 2 % en diciembre, sobre valores de noviembre y incremento 1,5% en enero sobre haberes de diciembre, además del bono navideño de 80 mil.

Consultado sobre cuál será la posición, si los gremios rechazaran la propuesta, Achem dijo que seguirán trabajando. “Siempre miramos diferentes variables, miramos el escenario presupuestario y trabajamos seriamente en buscar posibilidades de sacar de un lado y poner en el otro, equilibrios que nos permitan ir pasando los meses con algunas mejoras que pueden llegar a los sectores que más están sufriendo. Aumentamos los puntos, 40 puntos aumentamos a los docentes, quisiera que miren si alguna vez se aumentaron 40 puntos en un año, los cargos también aumentamos, ahora se sigue trabajando en la redacción de los decretos que rigen el nomenclador docente, que permitirá que en el mes de marzo, cuando volvamos a trabajar en paritarias en adelante, podamos seguir corrigiendo situaciones en el nomenclador que los gremios y nosotros también advertirmos que son injustas del punto de vista salarial”.