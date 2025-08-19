El Gobierno confirmó que los sueldos docentes se liquidarán con un aumento atado al IPC, aunque continúa la negociación Así lo aseguró la ministra de Educación Silvia Fuentes. "El Gobernador quiere que los salarios sigan aumentando y en base a eso seguiremos trabajando", dijo la funcionaria.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes adelantó que los sueldos de los docentes del mes de agosto se liquidarán en base al “IPC del mes de agosto”.

Eso significará un porcentaje de aumento mientras sigue abierta la negociación en el marco de la paritaria docente.

“Se va a liquidar con el IPC del mes de agosto, seguramente, porque es lo que marcó ayer el secretario de la Gobernación, aunque los detalles los tiene el ministro de Hacienda”, dijo en rueda de prensa la funcionaria.

Por otra parte resaltó que la liquidación no significa cerrar la discusión con los sectores gremiales. “Vamos a seguir conversando con los gremios, inmediatamente pondremos fecha para volver a reunirnos. Siempre nos van a encontrar dialogando. Yo no estoy enfrente de los docentes, yo soy docente. El gobernador quiere que los salarios sigan aumentando y en base a eso, seguiremos trabajando” dijo la funcionaria quien, de todas maneras consideró como “superadora” la última propuesta presentada en la mesa de negociaciones, que fue rechazada.

Cuál fue la última propuesta que hizo el Gobierno a los docentes

La oferta incluía una actualización mensual por inflación sobre el valor índice para agosto, septiembre y octubre, además de un incremento de 4 puntos en todos los cargos del nomenclador docente en agosto y septiembre. También contemplaba una suba del 10% en el ítem “Nueva Conectividad San Juan” desde septiembre, el aumento de 2 puntos en la base de cálculo del ítem E60 —que pasaría a 41 puntos— y mejoras en el salario familiar con actualización de tramos a partir de agosto.