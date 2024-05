Aseguran que el conflicto diplomático con España está “saldado” Adorni confirmó que en el viaje que Milei realizará a España a mediados de mayo no está previsto un encuentro con su par europeo.

El vocero presidencial Manuel Adorni consideró que para el Gobierno “es un tema saldado” el conflicto desatado con España por las declaraciones del ministro de Transporte de ese país, Óscar Puente, contra el presidente Javier Milei y que motivó la respuesta de La Libertad Avanza con críticas a la gestión de Pedro Sánchez.

No obstante, el funcionario confirmó que en el viaje que Milei realizará a España a mediados de mayo, no está previsto un encuentro con su par europeo. “La agenda no está cerrada pero hasta ahora no va a haber una reunión bilateral”, adelantó en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

“Que un ministro de otro país diga que nuestro Presidente ingiere no sé qué sustancia no solo es poco feliz sino que bastante agresivo y en base a eso es que el Gobierno se expresó a través del comunicado. Tema terminado para nosotros. No debería escalar más allá de lo que ya ocurrió”, completó.

En tato, durante la conferencia de prensa la cronista Berta Reventós, corresponsal de la Cadena SER, se refirió al comunicado que el Gobierno difundió el viernes pasado en la red social X (antes Twitter) en el que repudió “las calumnias e injurias formuladas por el Ministro de Transporte y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, contra Javier Milei”.

También acusó al presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, de poner “en peligro la unidad del Reino pactando con separatistas” y aseguró que “ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física”.

En ese contexto, Reventós le preguntó a Adorni por qué el Gobierno argentino optó por difundir un comunicado en redes sociales en lugar de ponerse en contacto con la Embajada española, como es la vía diplomática habitual. “Es absolutamente increíble que ante la agresión a un Presidente de la Nación se pretenda seguir determinados pasos diplomáticos”, respondió el portavoz.

El presidente Javier Milei viajará este mes a España para participar de la convención anual de Vox, el partido liderado por el referente de la derecha de ese país Santiago Abascal, que se llevará a cabo el 18 y 19 de mayo en Madrid.

No es, sin embargo, el primer capítulo de la relación entre VOX y La Libertad Avanza (LLA): el pasado 10 de diciembre, día de la asunción presidencial, Abascal asistió al Congreso argentino para presenciar el acto que oficializó a Javier Milei como mandatario de todos los argentinos.

Luego de la victoria del candidato liberal el pasado 19 de noviembre, Abascal había expresado: “Felicidades querido Javier Milei por tu gran victoria en las elecciones presidenciales argentinas”, dijo el líder de Vox en su cuenta de X (antes Twitter).

“Hoy se abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos y toda Iberoamérica que celebramos en España con especial alegría”, había agregado Abascal y concluyó el mensaje al celebrar: “Viva España, viva Argentina, vivan libres de socialismo y soberanas!”.