El Gobierno nacional traspasa viviendas sin terminar del plan PROCREAR a provincias y municipios Con una resolución, estableció un reordenamiento de la obra pública. Sturzenegger festejó que permitirá que “las autoridades locales puedan tomar y terminar” las casas.

El Gobierno decidió el traspaso de los planes de viviendas nacionales, como el PROCREAR, a las provincias y municipios. El objetivo es que puedan avanzar con la finalización de esas obras, la mayoría paralizadas desde fines de 2023.

Con la resolución 1199, la gestión de Javier Milei dispuso nuevos mecanismos de compensación y recuperación de fondos, con el fin de “reordenar la obra pública“. La normativa también deroga una serie de planes nacionales destinados a la vivienda, como era el Programa Casa Propia, entre otros.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger explicó la decisión: “Se establece el mecanismo por el cual se reconocerán los derechos de los recursos comprometidos hasta el momento por la Nación, pero permitiendo que las autoridades locales puedan tomar y terminar las obras”.

En los considerandos de la resolución 1199, se remarcó como “necesario regular el temperamento a seguir en relación con el reclamo de los fondos del Tesoro nacional que deban ser restituidos por las provincias, los municipios y/o cualquier otro ente ejecutor, que hayan sido beneficiarios de un financiamiento en virtud de los referidos programas, ante la resolución del contrato respectivo, de forma tal que mantengan su intangibilidad y evitando la generación del perjuicio fiscal para el Estado nacional”.

Milei traspasa el PROCREAR y otras viviendas a provincias y municipios: cómo será

La resolución 1199 enfatiza que si la provincia, la Ciudad de Buenos Aires, el municipio y/u otro Ente Ejecutor asume el financiamiento de la obra, deberá implementar el sistema de recupero de los fondos y cumplir con una serie de pautas. Estas son:

El recupero de las cuotas deberá efectuarse en forma mensual y consecutiva ;

; El cobro de las cuotas deberá comenzar con posterioridad a la entrega de la obra de que se trate al adjudicatario que corresponda;

El sistema deberá contemplar la capacidad de pago de las familias adjudicatarias ;

; El precio a cobrar a los adjudicatarios nunca podrá ser superior al costo actualizado de realizar la obra;

de realizar la obra; Los fondos recuperados deberán ser depositados por los gobiernos provinciales o el ente ejecutor en la cuenta. Estos serán reinvertidos en medidas que el Ministerio de Economía considere pertinente;

deberán ser en la cuenta. Estos serán reinvertidos en medidas que el Ministerio de Economía considere pertinente; El monto de las cuotas mensuales no podrá superar el 30% de los ingresos mensuales constatados de los hogares adjudicatarios al momento de la entrega de la obra en función de su perfil económico y capacidad de pago;

La devolución de los fondos se efectuará de acuerdo al valor en pesos de la Unidad de Vivienda (UVI), tomando como referencia el valor de la UVI de la fecha del último desembolso que se haya realizado.

En caso de que las jurisdicciones del sector público soliciten la devolución de sumas desembolsadas, estos montos deberán actualizarse “conforme a la variación del Índice de la Unidad de Vivienda (UVI), desde la fecha en que se hubiera efectuado cada desembolso hasta la fecha de su efectivo reintegro”.

La normativa aclara que si la provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el municipio “no acepta o no le sea viable continuar la ejecución de la obra sin asistencia financiera” de Nación, se deberá determinar, de manera restrictiva y fundada, la conveniencia o no de continuar con la ejecución del convenio teniendo en cuenta el grado de avance de la obra; el interés público comprometido; los costos que conlleve la ejecución de la obra; y la disponibilidad presupuestaria.

Cuáles son los programas de viviendas derogados por el Gobierno

A través de la resolución 1199, el Gobierno derogó una serie de programas y subprogramas dependientes del entonces Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y el Ministerio de Obras Públicas. Estos son:

