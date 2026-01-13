El gobierno pidió a las autoridades chilenas seguridad para los turistas sanjuaninos La ministra Laura Palma se comunicó con pidió a las autoridades chilenas mayor seguridad para los sanjuaninos.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, mantuvo una videoconferencia con autoridades chilenas en la que expresó la preocupación de los sanjuaninos por la situación de inseguridad en el país vecino y solicitó reforzar las medidas de protección para quienes transitan y vacacionan en Chile.

Durante la reunión, la ministra Palma transmitió la inquietud que manifiestan numerosos sanjuaninos frente a los hechos de inseguridad registrados en distintas zonas de Chile, especialmente en las ciudades turísticas, y pidió especial atención para quienes deben realizar trámites, denuncias o permanecen temporalmente en el país.

En ese marco, el delegado presidencial Galo Luna puso a disposición información para que los sanjuaninos puedan contar con orientación y acompañamiento ante situaciones de riesgo o hechos delictivos. Asimismo, se informó sobre los refuerzos de Carabineros dispuestos desde Santiago y el fortalecimiento de los controles de seguridad en el Paso de Agua Negra, uno de los principales puntos de tránsito entre ambos países.

Desde el Ministerio de Gobierno se solicitó especial consideración para los sanjuaninos que deben realizar denuncias en Chile y que, en muchos casos, se encuentran en situación de vulnerabilidad por ser extranjeros o no contar con documentación completa, lo que genera una sensación de desamparo ante hechos de inseguridad.

Las autoridades coincidieron en la importancia de continuar el diálogo institucional y el trabajo conjunto entre San Juan y Chile, con el objetivo de garantizar mayor seguridad, información y acompañamiento a los ciudadanos que transitan entre ambos territorios.

Participaron del encuentro el delegado presidencial del Gobierno de Chile, Galo Luna; el seremi de Seguridad de la Región de Coquimbo, Adio González y la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento.