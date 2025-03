El Gobierno provincial anunció que suspendió el descuento a los docentes por el paro del 5 de marzo Es en el marco de la conciliación obligatoria vigente, que pasó a cuarto intermedio hasta el jueves próximo.

El Gobierno de San Juan informó que ha decidido suspender el descuento por día no trabajado a docentes, en el marco de la conciliación obligatoria.

En cumplimiento de la normativa vigente y en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo este jueves 13 de marzo, el Gobierno no aplicará el descuento correspondiente a los docentes que no hayan prestado servicio durante los días de medida de fuerza. Esto es mientras dure el diálogo mediado por la subsecertaría de Trabajo, conciliación que pasó este jueves a cuarto intermedio.

La conciliación obligatoria es una herramienta legal que busca garantizar el diálogo y la continuidad del servicio educativo, por lo que su incumplimiento conlleva las consecuencias previstas en la legislación laboral. En este sentido, el Gobierno provincial ratifica su compromiso con el derecho a la educación de los estudiantes y la búsqueda de soluciones a través del diálogo con los sectores involucrados.