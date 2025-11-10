El Gobierno provincial quiere un acuerdo salarial con los docentes hasta febrero, para garantizar el inicio del ciclo lectivo 2026 La primera oferta fue rechazada por los tres gremios.

El pasado viernes, el Gobierno provincial y los tres gremios docentes (UDAP, UDA y AMET) se reunieron para retomar la paritaria del sector. La oferta oficial que pusieron sobre la mesa las autoridades consistió en un incremento del 1,5% en noviembre y otro 1,5% en diciembre sobre el valor índice, rechazada de plano por los tres gremios.

En tanto que las tres entidades sindicales dejaron constancia de una serie de puntos, entre los que se destacan la aplicación del IPC de noviembre más 4 puntos adicionales para todos los cargos del nomenclador docente, con el fin de alcanzar los 500 puntos al cargo testigo; elevar los tramos del E60 y ampliar los del E66. Además pidieron incrementar los radios 4, 5, 6 y 7, avanzar en la titularización docente y el concurso de ascenso, y solicitaron revisar la situación de los gabinetes técnicos e interdisciplinarios. También solicitaron la adecuación de montos de las asignaciones familiares y reclamaron por el mal funcionamiento de la Obra Social Provincia (OSP), reiterando planteos ya realizados en actas anteriores.

En este sentido, el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, habló sobre la negociación y mostró optimista en que llegarán a buen puerto: “ Lo que buscamos es que el sector estatal docente y privado docente vayan mejorando paulatinamente a medida que también van mejorando la situación provincial. Acá nadie se salva solo”, dijo el funcionario en Radio Sarmiento.

Y agregó “lo que pide el gobernador Marcelo Orrego y ha sido su política desde que asumió, es pelearle a la inflación y ahora empezar a tratar de ganarle. Si la inflación baja y se mantiene a la baja como esperamos que sea y la actividad económica crece, bueno, vamos a poder seguramente este año 2026 mejorar un poquito más el poder adquisitivo del salario, es el objetivo”. Es decir, cerrar desde noviembre a febrero, inclusive.

Achem dijo que el objetivo pasar por hacer un acuerdo que no ponga en duda el cierre del ciclo lectivo 2025 y el inicio del 2026 “mientras más certeza le demos tanto a los docentes como a las familias, que las clases van a empezar, que no va a haber sobresaltos y que vamos a seguir discutiendo y trabajando la mejora salarial, pero con la seguridad de que no hay conflicto. Estamos muy cerca, no es una cosa más la diferencia entre lo que se pide y lo que estamos ofreciendo. Por supuesto, como digo, hay muchísimo para mejorar porque hubo 20 años de desidia, 20 años donde se emparchó el sueldo docente con sumas en negro, con fondos nacionales en negro, con parches de 8, 10, 12 ítems en el recibo de sueldo.

Por su parte, la secretaria General de UDAP, Patricia Quiroga, dijo en Radio Light que “fue muy poco el 1,5% en noviembre y el 1,5% en diciembre. Imagínense, lo rechazamos directamente en la mesa, la propuesta de ellos ni llegar al IPC. Ojalá que vayan con el lápiz más afinado. Es muy poco el aumento para el docente que recién se inicia, el docente que tiene cargo también se ha quedado muy atrás respecto al docente con horas cátedras. También venimos pidiendo que se aumente el radio del 4 al radio 7”.