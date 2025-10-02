El Gobierno sanjuanino informó que el CART está en “stand by” Según el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, el convenio que habilitaba el proyecto CART en San Juan perdió vigencia en junio y aún no fue renovado. La continuidad depende de un nuevo acuerdo que negocian la Nación y China, con la intervención de la Cancillería.

Este miércoles, el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, reveló que el convenio que le daba marco legal a la instalación del Radiotelescopio Chino-Argentino (CART) caducó en junio de este año y desde entonces se discuten nuevas condiciones.

Achem detalló en una entrevista con Canal 13 San Juan que actualmente son representantes del Gobierno nacional y autoridades chinas quienes negocian la continuidad de la iniciativa. “El Gobierno nacional todavía no ha rubricado un convenio que le dé continuidad al proyecto. Como provincia tenemos que esperar definiciones del orden nacional para ver si lo firmamos o no”, explicó.

En la discusión también intervienen organismos claves como el Conicet y la Cancillería, que reclaman mayor precisión sobre los alcances científicos y estratégicos del proyecto.

La definición del futuro de CART llegará recién cuando el borrador de condiciones elaborado por la Nación esté listo. Recién entonces, la administración local revisará el marco jurídico y los requisitos que se establezcan para determinar su continuidad.

“Es un stand-by en el que la provincia no tiene una influencia fuerte en el sentido de inclinar la cancha hacia un lado o hacia el otro. El gobierno está recabando más información y es un tema de la Cancillería”, dijo Achem.

Mientras tanto, desde la Universidad Nacional de San Juan confirmaron que el proyecto aún sigue en pie, aunque en un escenario cargado de polémica y con la lupa puesta sobre los compromisos internacionales que implica.