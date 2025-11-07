El Gobierno y los gremios docentes retomaron las negociaciones salariales en paritarias Este viernes se retomaron las negociaciones paritarias para 2025, con foco en la actualización salarial.

Pasadas las 15 horas de este viernes, en el Centro Cívico, se reanudaron las negociaciones salariales entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDA, UDAP y AMET. Este encuentro forma parte del proceso de paritarias 2025, que había comenzado meses atrás con la implementación de aumentos salariales en los meses de agosto, septiembre y octubre. La reunión tuvo como eje central la revisión salarial y la regularización administrativa de ciertos cargos en el sistema educativo.

Los gremios docentes llegaron a la mesa con una agenda cargada de reclamos estructurales, que incluyen la convocatoria a concursos de ascenso y la titularización en los niveles secundario y superior. Estas demandas han sido reiteradas en diversas ocasiones en encuentros paritarios previos, sin que hasta el momento se haya alcanzado una resolución definitiva.

Uno de los temas más esperados por los docentes es la definición de la pauta salarial para los próximos meses. En un contexto de inflación y constantes reclamos por la recuperación del poder adquisitivo, se espera que esta instancia paritaria sea clave para definir los ajustes salariales que permitirán mitigar los efectos de la suba de precios sobre los salarios de los docentes.

La reunión está presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. Durante la reunión también estuvieron presentes el secretario administrativo financiero, Luis Reynoso; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el director técnico pedagógico, Sebastián Ledda; el subdirector de Educación Secundaria Orientada y Artística, Abel Farias; y otros funcionarios clave del Ministerio de Educación.

Por la parte gremial, asistieron la secretaria General de UDAP, Patricia Quiroga; el asesor legal Daniel Persichella; la secretaria de Prensa, Verónica Jofré; y el asesor técnico Walter Ríos. También participaron Francisco Campos, secretario gremial de AMET; Adrián Ruiz, secretario adjunto; y Gabriela Rothis, secretaria de prensa. En representación de la UDA, estuvieron la secretaria General, Karina Navarro; el asesor legal, Guillermo Meritello; la asesora pedagógica, Vanesa Marano; y la secretaria previsional y de Acción Social, Nancy Vilaplana.