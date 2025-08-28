Con la reaparición de Uñac, el PJ lanzó su lista de cara a octubre Cristian Andino dijo que "somos la única alternativa ante el ajuste de Milei", dijo.

Ante la militancia apostada con todo su colorido, este jueves por la noche tuvo lugar el lanzamiento oficial de los candidatos por el frente Fuerza San Juan de cara a las Elecciones legislativas del 26 de octubre. Cristian Andino, Romina Rosas y Fabián Gramajo son quienes integran la lista que se presenta, según expresó Andino, como “la única alternativa ante el ajuste de Milei.

Con la presencia del senador Sergio Uñac y el exgobernador José Luis Gioja, el salón de actos de la sede central del PJ lució colmada por los militantes. Andino en su primer discurso como candidato a diputado nacional expresó a viva voz: “Somos la única alternativa ante el ajuste de Milei. Este Gobierno está pesando el ajuste con los abuelos, con nuestros jóvenes y los discapacitados”, expresó y agregó: “Nos ha quedado chico el partido porque está lleno de militantes y por eso les pido que con mucho respeto golpeemos las puertas de los vecinos para que nos apoyen el 26 de octubre”, expresó.

Rosas también en su discurso, recalcó el fuerte mensaje como oposición: “No solo somos oposición del gobierno provincial, sino que somos la esperanza de este pueblo. Por eso venimos a decirles que nos acompañen con la convicción de ser peronistas”, mientras que Gramajo, en tanto, se mostró con sobrado optimismo de cara al acto eleccionario: “Construimos una alternativa que sea para ganar las elecciones, pero les advierto que no es todo ya que debemos seguir construyendo de cara al 2027 y recuperar a todos los que se fueron para volver a ser gobierno”.