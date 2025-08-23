Cerró ayer el plazo de inscripción de los aspirantes a cubrir el cargo de Fiscal General de la provincia y aunque en los primeros días de la convocatoria nadie se había inscripto, antes del cierre los interesados sumaron 35. Se trata del cargo que quedó vacante el 21 de julio pasado con el fallecimiento de Eduardo Quattropani.
Los 35 los aspirantes a ser la cabeza del Ministerio Público Fiscal, el órgano que tiene un rol central en el funcionamiento del Sistema Acusatorio serán evaluados por el Consejo de la Magistratura que avanzará en la evaluación de los postulantes y se elaborará una terna de candidatos idóneos.
El listado completo de los inscriptos para cubrir el cargo de Fiscal General de la Corte de San Juan
1 . Campora Juan Javier
2. Galante Claudia Yanina
3. Polizzotto Andrea
4. Uzair Mohamed Nasser
5. Castro Fernando Roberto
6. Saffe Spesia Marcelo Luis
7. Arancibia Leonardo Raúl
8. Salinas Weber Marcelo Adrián
9. Maldonado de Álvarez Celia Leonor
10. Baigorrí Guillermo Francisco
11. Roduen Dávila Graciela Beatriz
12. Rodríguez del Cid Horacio Rafael
13. Micheltorena Ponzo Francisco Bruno
14. Tettamanti Adriana Verónica
15. Moine Ricardo Esteban
16. Correa Patiño Benedicto Walter
17. Salica López Claudia Alejandra
18. Senatore Matías
19. Ferron Leticia
20. Blejman Maximiliano
21. López Gustavo Daniel
22. Rahme Quattroponi Fernando Luis
23. Roca Renato Darío
24. Domínguez Ginestar Mariano
25. Romarion Laura Leticia
26. Achem Ignacio Antonio
27. Galvani Daniel Mario
28. Wehner Leonardo Ariel
29. Iglesias Galante Raúl Jose
30. Branca Virginia Andrea
31. Lozano Rolando Anibal
32. Mallea Jose Eduardo
33. Yanardi Atilio Sebastian
34. Bacil Riveros Jorge Mauricio
35. Riveros Gabriel Adrián