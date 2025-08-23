El listado final de los 35 aspirantes a cubrir el cargo de Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan Es el puesto que quedó vacante tras la muerte de Eduardo Quattropani el pasado 21 de julio y ayer fue el cierre de la convocatoria.

Cerró ayer el plazo de inscripción de los aspirantes a cubrir el cargo de Fiscal General de la provincia y aunque en los primeros días de la convocatoria nadie se había inscripto, antes del cierre los interesados sumaron 35. Se trata del cargo que quedó vacante el 21 de julio pasado con el fallecimiento de Eduardo Quattropani.

Los 35 los aspirantes a ser la cabeza del Ministerio Público Fiscal, el órgano que tiene un rol central en el funcionamiento del Sistema Acusatorio serán evaluados por el Consejo de la Magistratura que avanzará en la evaluación de los postulantes y se elaborará una terna de candidatos idóneos.

El listado completo de los inscriptos para cubrir el cargo de Fiscal General de la Corte de San Juan

1 . Campora Juan Javier

2. Galante Claudia Yanina

3. Polizzotto Andrea

4. Uzair Mohamed Nasser

5. Castro Fernando Roberto

6. Saffe Spesia Marcelo Luis

7. Arancibia Leonardo Raúl

8. Salinas Weber Marcelo Adrián

9. Maldonado de Álvarez Celia Leonor

10. Baigorrí Guillermo Francisco

11. Roduen Dávila Graciela Beatriz

12. Rodríguez del Cid Horacio Rafael

13. Micheltorena Ponzo Francisco Bruno

14. Tettamanti Adriana Verónica

15. Moine Ricardo Esteban

16. Correa Patiño Benedicto Walter

17. Salica López Claudia Alejandra

18. Senatore Matías

19. Ferron Leticia

20. Blejman Maximiliano

21. López Gustavo Daniel

22. Rahme Quattroponi Fernando Luis

23. Roca Renato Darío

24. Domínguez Ginestar Mariano

25. Romarion Laura Leticia

26. Achem Ignacio Antonio

27. Galvani Daniel Mario

28. Wehner Leonardo Ariel

29. Iglesias Galante Raúl Jose

30. Branca Virginia Andrea

31. Lozano Rolando Anibal

32. Mallea Jose Eduardo

33. Yanardi Atilio Sebastian

34. Bacil Riveros Jorge Mauricio

35. Riveros Gabriel Adrián