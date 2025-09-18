El oficialismo resolvió postergar la nueva Ley de Tránsito: no lo tratará hoy sobre tablas La decisión apunta a ajustar algunos puntos críticos del texto por lo que seguirá en evaluación.

La modernización de la nueva ley de Tránsito, proyecto enviado por el Ejecutivo provincia a la Legislatura, seguirá en análisis en el recinto y no se tratará hoy sobre tablas, como inicialmente estaba previsto.

Así las cosas, seguirá en las comisiones para tratar aquellos temas críticos que buscan “ajustar”, teniendo en cuenta que el texto trae consigo modificaciones fuertes en cuantos a nuevas y más altas multas y, principalmente, la regulación del servicio de transportes de pasajeros por aplicación, como UBER o DIDI.

La traba está ahora en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, donde no logró a la fecha despacho.

“Definamos bien todo, no tiene sentido apurarnos”, dijo en off un legislador del oficialismo, dando a entender que hay puntos que no encuentran consenso y el orreguismo busca que lo trenga.