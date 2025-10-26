El orreguismo se impone sobre el peronismo y los libertarios, pero ¿le alcanza para meter dos o será un diputado para cada fuerza? Los datos que manejan los dirigentes en los búnkers.

Ni bien la jornada electoral empezó a transcurrir y los frentes y partidos empezaron a tener datos de sus fiscales y referentes empezó la danza de números, pero con algo claro: el orreguismo gana, por una diferencia que hace por esta hora imposible que se revierta.

Detrás de Por San Juan está Fuerza San Juan y tercero La Libertad Avanza. En el orreguismo y el peronismo coinciden en los datos y en la diferencia en orden a los 8 a 10 puntos a favor del oficialismo provincial. Para orreguistas y peronistas, es dos – uno, es decir, entrarían Martín, Palma y Andino

Ambas fuerzas ubican a los libertarios terceros cómodos, pero competitivos. Tanto que en el búnker de LLA local confían en que les alcanza para meter un diputado y para ellos habrá un diputado para cada uno de los tres.

Cualquiera de los escenarios, deja claro la potencia del oficialismo provincial para ganar, cuando Orrego apostó y puso en cancha al vicegobernador Fabián Martín.