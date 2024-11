El PJ local salió institucionalmente a apoyar a Cristina Fernández "Expresamos nuestra solidaridad para con la presidente de nuestro partido", dice un comunicado difundido en las redes oficiales.

Desde el armado local del Partido Justicialista salieron institucionalmente a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal confirmara la condena a la expresidenta a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad.

“El Partido Justicialista Distrito San Juan, repudia el anunciado y publicitado fallo de la Cámara de Casación Penal dado a conocer en el día de la fecha en la causa “Vialidad”. Por medio de un amañado y manipulado proceso judicial, en el que desde la misma auditoría interna que generó la denuncia surgió la inexistencia de conducta alguna penalmente punible, se pretende ¡una vez más! perseguir y proscribir a dirigentes políticos”, dice el comunicado, difundido en la tarde de este miércoles en las redes oficiales del partido que actualmente lidera Juan Carlos Quiroga Moyano.

“Expresamos nuestra solidaridad para con la Presidenta de nuestro Partido, la Compañera Cristina Fernández de Kirchner y ratificamos el categórico repudio a la utilización de los procesos judiciales como una herramienta de persecución, disciplinamiento y proscripción política”, cierra.

La condena

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena de la expresidenta de la Nación Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz.

En un fallo de 1541 páginas, la Sala IV de Casación también confirmó las condenas de Báez (6 años de prisión), del ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), del ex titular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años), y de los ex funcionarios del área de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe (5 años), de Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), de José Raúl Santibañez (4 años), de Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses).