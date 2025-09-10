El Presidente designó como nuevo ministro del Interior a Lisandro Catalán La decisión fue oficializada esta mañana en Casa Rosada durante una reunión encabezada por Javier Milei en la que también participaron Guillermo Francos y Luis Caputo

Lisandro Catalán fue designado como nuevo ministro del Interior. La decisión fue oficializada esta mañana por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, luego de participar de una reunión que encabezó el presidente Javier Milei y de la que también formó parte el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

“Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, y al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán“, informó Francos.

“En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio”, agregó.

Hasta hoy, Catalán era el 2 de Francos y tenía entre sus funciones el diálogo con las provincias. Ahora, con el rango de ministro, tendrá el objetivo de fomentar ese contacto con las provincias. Sin embargo, el mensaje de Francos incluye una frase que marca el tono que tendrán las reuniones con los jefes del interior: el diálogo será exclusivamente con “gobernadores afines”.

Ministerio rearmado

Desde que Javier Milei nombró a Guillermo Francos como Jefe de Gabinete, dejando su lugar como ministro del Interior, el cargo no se había cubierto y en la práctica funcionó como una Secretaría a cargo de Lisandro Catalán, exfuncionario durante el Gobierno de Alberto Fernández.

La acefalía de la Cartera de Interior y su funcionamiento como secretaría era algo inédito en el país. Es el área que tiene a su cargo la relación directa con los gobernadores. Se lo considera como el área más política, ya que debe establecer las relaciones incluso con mandatarios provinciales de diferente signo político del Gobierno nacional. También, entre otras cosas, tiene bajo su órbita la organización de las elecciones y el manejo de emergencias, entre otras cuestiones vitales para el funcionamiento de la República.