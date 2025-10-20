El presidente Milei realizaría varios cambios en su gabinete tras las elecciones del domingo Algunos funcionarios dejarán sus cargos para asumir roles en el Congreso, pero el Ejecutivo aprovecharía la situación para renovar su equipo.

Javier Milei adelantó la semana pasada que el equipo de ministros, tal como se conoce ahora, tendrá modificaciones después de las elecciones del próximo domingo. La situación se dará por las bajas de Patricia Bullrich, Luis Petri y Manuel Adorni, que dejarán sus puestos para estar en el Congreso y la Legislatura porteña, respectivamente.

Santiago Caputo, asesor presidencial, podría “tener un rol central” en el nuevo esquema de trabajo, según dijo Milei. Si esto ocurre, el líder de la agrupación Las Fuerzas del Cielo pasaría a tener firma dentro de la gestión, con un rol más institucional.

En el Ejecutivo tampoco dejan de lado las declaraciones del sábado del jefe de Estado, que no descartó el ingreso de algunas figuras del PRO a la gestión libertaria. Si bien aseguró que no fue un pedido de Mauricio Macri, indicó la importancia de sumar “a personas superexperimentadas”.

Algunos nombres en evaluación son Javier Iguacel, exministro de Energía; y Guillermo Dietrich, extitular de Transporte entre 2015 y 2019. Ambos tuvieron alguna reunión con el oficialismo desde que asumió Milei.

El primero sería visto con buenos ojos por un sector del Gobierno, y hasta considerado en un primer momento por personas de confianza del Presidente. A Dietrich, por otro lado, creen que no le gustaría estar “en una gestión como la de La Libertad Avanza, donde no hay obra pública”. Por último, hay incertidumbre sobre el canciller Gerardo Werthein.