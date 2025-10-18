El representante de Milei en San Juan dio detalles de la visita de Sturzenegger y apuntaló a los candidatos de LLA El diputado nacional José Peluc pasó por Data Fina, el programa de análisis político de Radio Colón. El líder de La Libertad Avanza provincial habló de todo: la "molestia" del Congreso, la baja de la candidatura de Espert y el rechazo a las zonas frías.

El representante de Javier Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc, analizó la actualidad política y económica del país y de la provincia durante una entrevista en Data Fina, el programa de análisis político de Radio Colón (FM 106.3). El armador de La Libertad Avanza defendió el rumbo del Gobierno nacional, confirmó la inminente visita de Federico Sturzenegger y llamó a “votar a los propios” en las próximas elecciones legislativas.

Peluc sostuvo que la campaña de La Libertad Avanza en San Juan avanza con buena recepción de la gente y destacó el “esfuerzo enorme” de la sociedad en estos meses. “El Presidente siempre nos dice que reconozcamos el esfuerzo que hizo la gente. Pero también tenemos que explicar que ese esfuerzo no se puede tirar por la borda. Si después de todo lo que hizo, volvemos a la emisión, no nos sirve. Estamos a un paso de que la Argentina termine de dar el cambio en materia económica y social”, afirmó.

El legislador aseguró que el plan económico del Gobierno “va a permitir que el año que viene la Argentina sea otra”, aunque reconoció que ordenar las cuentas públicas “no fue fácil”.

Consultado sobre los recientes escándalos, Peluc defendió la respuesta del Ejecutivo ante la causa que salpica a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la que se mencionó a Karina Milei. “El Presidente apartó al funcionario y al otro día estaban allanando los domicilios. Es algo totalmente distinto a lo que pasaba antes, cuando los allanamientos llegaban ocho o diez años después”, sostuvo.

También se refirió al caso del diputado José Luis Espert, que bajó su candidatura en la Provincia de Buenos Aires en medio de controversias por su vinculación con el empresario Fred Machado: “Aprobamos en la Cámara que la Justicia tomara todas las medidas necesarias. Antes se amparaban en los fueros, ahora no. Este es el cambio que necesitamos”, dijo, y reclamó además que la Justicia “sea más rápida”.

El diputado libertario no ocultó su malestar con el funcionamiento del Parlamento y apuntó contra las sesiones recientes. “Hay sesiones innecesarias, más electorales que otra cosa. No digo que el Congreso no tenga que trabajar, pero discutamos cosas serias. Veo candidatos que prometen hacer miles de kilómetros de ruta. Subestiman al electorado: un legislador no hace pavimento ni paga jubilaciones. Legislan para la tribuna”, criticó.

Peluc analizó la correlación de fuerzas en Diputados y reconoció que La Libertad Avanza perdió cinco legisladores propios, lo que complicó votaciones ajustadas. “No perdimos aliados, se nos fueron porque no pensaban como nosotros. Cuando ponés a un legislador no convencido cometés dos errores: estafás al electorado y defraudás las propias ideas. Por eso ahora salimos con candidatos nuevos, convencidos del proyecto del Presidente”, explicó.

En ese sentido, destacó la figura de Abel Chiconi, candidato a diputado nacional: “Viene del sector privado, nunca hizo política y en el INV hizo una gestión espectacular, sacando trámites y burocracia”.

Sobre la decisión del legislador Fernando Patinella (LLA-ADN) en la Cámara de Diputados de San Juan de no acompañar el régimen de zonas frías, Peluc fue tajante: “El beneficio era para zonas de extrema necesidad del Sur argentino, pero con un proyecto de Máximo Kirchner pasó de 800 mil a 4 millones de beneficiarios. En San Juan el invierno es corto. Nosotros necesitamos zona caliente”, ironizó. Y agregó “Zonas frías es un tema electoral. Son Papá Noel con la plata ajena. ¿Por qué no tratan la Ley de Transporte o nombran al fiscal General? Pero el gas había que tratarlo ahora, qué bonito”.

En otro pasaje de la entrevista, Peluc defendió la coherencia del presidente Milei y llamó a los sanjuaninos a respaldar a los representantes fieles al proyecto libertario: “Milei no se va a mover ni un milímetro de lo que dijo en campaña. Hay que votar a los propios y no a los aliados, porque los aliados están cuando les conviene. Cuidar a San Juan es cuidar los recursos y la estabilidad”, sentenció.

“La verdad sale a la luz, Dios nos va a iluminar a todos. Creo mucho en las Fuerzas del Cielo. Los candidatos del Presidente son los que van a ayudar a que todo salga como tiene que salir”.

La visita de Sturzenegger

Por último, el legislador confirmó la visita del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, prevista para la próxima semana. “Llega el martes o el miércoles. Es un orgullo tenerlo, representa el cambio que hay que sostener. Va a conversar con empresarios, productores y militantes, y también con la prensa. Es el más claro en explicar el rumbo del país y tiene todas las respuestas”, aseguró.