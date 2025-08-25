El senador sanjuanino libertario dijo que pone “las manos en el fuego” por Javier y Karina Milei en el escándalo de las presuntas coimas Bruno Olivera opinó sobre el caso que conmueve a la política a la argentina.

El escándalo por las presuntas coimas y maniobras irregulares en la compra y venta de medicamentos que salpica directamente a la hermana del presidente, Karina Milei, y que ya se cobró el cargo de un alto funcionario.

En medio de un fuerte hermetismo, que apenas se cortó con las declaraciones de Eduardo “Lule” Menem, los candidatos locales de La Libertad Avanza a diputados nacionales prefirieron en estas horas el silencio, pero quien sí sacó a la luz su postura fue el senador libertario por San Juan, Bruno Olivera

“Pondría las manos al fuego. No tengo absolutamente nada que me haga dudar de la gestión que vienen haciendo estas personas”, dijo sin titubear Olivera en una entrevista en Radio Light. “No hay que estar al margen que estamos en un año electoral y obviamente todo tema va a ser utilizado por parte opositora para tratar de entorpecer al gobierno. Hay que dejar que la Justicia investigue”, agregó.

El senador dijo que “en el caso de la hermana del presidente hay unos supuestos chat en los cuales se la vincula, pero no hay ningún hecho concreto. Eso te da la pauta que, que es algo que se está siendo utilizado por la oposición para tratar de, de manchar la figura del presidente, pero la verdad no hay nada que lo vincule”.

Incluso Olivera dijo que, a pesar del escándalo de las coimas, “la gente valorará la recuperación económica y la seguridad”.