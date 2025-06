El Tribunal Oral recibió 700 mails con pedidos para visitar a CFK en su prisión domiciliaria Fue después de que un abogado de la ex presidenta publicara en redes sociales el correo institucional del tribunal para pedir autorización. Adelantaron que ningún correo será contestado.

El Tribunal Oral Federal 2 del caso “Vialidad” recibió 702 correos electrónicos de personas que pidieron autorización para visitar a la ex presidenta Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria. Fue después que uno de los abogados de la ex mandataria publicara en su cuenta de “X” el mail oficial del tribunal. Pero los pedidos no serán contestados porque los jueces ya habían dicho que es Cristina Kirchner quien debe pedir la autorización e informar sobre la persona que quiere visitarla.

Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner en sus causas civiles, publicó el lunes en “X” el correo electrónico del Tribunal Oral con un mensaje en el que decía que había que escribir a esa casilla para pedir autorización e ir a visitar a la ex presidenta. “Tenés que escribirle a los jueces y esperar que te autoricen. Como si fuera una reclusa peligrosa“, sostuvo en un tramo de su mensaje.

El posteo del abogado se dio luego que los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu rechazaron un planteo de la defensa de la ex presidenta tenga visitas libres sin que nadie tenga que pedir autorización.

“Por este medio informo que desde el día de ayer (Nda: lunes) a las 18:00 horas hasta el momento en que se confecciona y firma la presente constancia actuarial, se han recibido un total de 702 correos electrónicos en la casilla institucional del Tribunal, enviados por diferentes personas físicas. Independientemente de los términos que utilizó cada una de ellas, todas requieren expresa autorización para concurrir e ingresar a la vivienda donde Cristina Elisabet Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria”, consta en el informe que elaboró ayer a las 15:30 horas la secretaría del Tribunal en el que agregaron el posteo de Dalbón.

Frente a eso, los jueces emitieron una resolución en la que señalaron que es la propia Cristina Kirchner la que debe pedirle al tribunal la autorización con los datos de la persona que quiere visitarla. Y pusieron a disposición de sus abogados en la causa, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, los correos electrónicos de las 702 personas. Off the record desde tribunales se quejan de que la cantidad de correos buscó entorpecer el trabajo del tribunal.