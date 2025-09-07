Elecciones bonaerenses: pasado el mediodía, la participación electoral no llegaba al 30% del padrón Se vota hoy la renovación de la Legislatura local, además de los concejos deliberantes de cada municipio.

La Junta Electoral bonaerense informó que ya votó casi el 30% del padrón, (29,74%), en las elecciones legislativas provinciales, a las 12.30, cuatro horas y media después del inicio del proceso.

Los candidatos del Frente la Libertad Avanza – PRO y Fuerza Patria coincidieron en pedir que los ciudadanos concurran a las urnas. Hay preocupación por un alto nivel de ausentismo.

Por primera vez, la provincia de Buenos Aires celebra hoy las elecciones legislativas locales separadas del calendario nacional, en un contexto marcado por la tensión política al interior del gobierno del presidente Javier Milei, afectado por las denuncias de corrupción y el clima de incertidumbre en los mercados, y la disputa abierta con el gobernador Axel Kicillof.

Los comicios definirán el equilibrio de poder de Axel Kicillof a nivel local y la proyección de la gestión de Javier Milei antes de las elecciones de octubre.