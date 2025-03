Elecciones en CABA: los partidos definen nombres Cuenta regresiva para la inscripción de las listas de candidatos que competirán el 18 de mayo.

El reloj de arena va agotando la cuenta atrás para la inscripción de las listas de candidatos de cada una de las alianzas que competirán en las elecciones del domingo 18 de mayo.

El domingo es el último día para la presentación de las nóminas y hay negociaciones contrarreloj para definir los casilleros.

Adorni, el elegido

La última bomba que sacudió el tablero electoral fue la confirmación de la candidatura de Manuel Adorni a primer legislador por La Libertad Avanza.

La candidatura del vocero presidencial estuvo en la gatera desde hace semanas, pero la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se resistía a dejar ir a uno de los “funcionarios que funcionan”.

Después de un intenso tire y afloje, y un casting que no dio los resultados esperados, la hermana del presidente dio el brazo a torcer y volvió al plan original de poner en cancha a Adorni.

El mediático portavoz es uno de los dirigentes libertarios de más alta exposición y está entrenado para dar la discusión pública y el “combate” de ideas.

En las horas anteriores, había asomado el nombre de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como posible candidata con el aval del presidente Javier Milei.

Por la mañana de este jueves, el jefe de Estado brindó una entrevista en la que confesó que le “encantaría” ver a la ministra jugando en la Ciudad porque “arrasaría”.

La expresión de deseo del presidente no parecía algo aislado, ya que poco después Bullrich encabezó una caminata por el barrio porteño de Recoleta con cobertura periodística.

La confirmación de Adorni sepultó las chances de Bullrich para estas elecciones porteñas, aunque la ministra podría postularse como candidata a senadora nacional o diputada nacional en octubre.

Si bien Bullrich se siente cómoda con la tarea que desarrolla en el Gobierno, y siente que un cargo en el Congreso nacional la degradaría a un rol que no va con su temple ejecutivo y de acción, una candidatura en octubre podría ser un trampolín para instalarse y dar la pelea para gobernar la Ciudad en 2027.

Lospennato en el PRO

El PRO definía por estas horas al equipo titular de candidatos para la Ciudad con el que saldrá a la cancha el 18 de mayo y mañana hará el anuncio oficial.

No se descarta que la presentación de los candidatos se haga en su sede central de Balcarce 412, o bien a través de las redes sociales, supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes cercanas al jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La danza de nombres para encabezar la lista arranca por María Eugenia Vidal. La ex gobernadora bonaerense era la favorita de Mauricio Macri, quien hizo todo lo posible para convencerla.

La actual diputada nacional no quiere aceptar el reto, ya que no quiere exponerse al riesgo de otra derrota, después de la paliza que le propinó Axel Kicillof en el 2019.

El panorama para el PRO en estas elecciones es mucho más complicado que en años anteriores, tanto por la irrupción con fuerza de La Libertad Avanza como por la competencia por afuera que propone el ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con su alianza “Volvamos Buenos Aires”.

Además, la UCR de Martín Lousteau y la Coalición Cívica de Elisa Carrió tampoco cerraron con el PRO y jugarán por separado, y apuntan prácticamente al mismo electorado.

A raíz de este escenario adverso, el PRO tiene dificultades para encontrar a un candidato con entusiasmo para ponerle el pecho a la parada más brava que enfrenta el partido amarillo en años, y que la colocan en un estado de peligro de extinción.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, es el preferido de Jorge Macri, pero tampoco tiene ganas de poner el cuerpo para esta difícil misión.

En este contexto, empezó a circular con mucha fuerza el nombre de la diputada nacional Silvia Lospennato, quien para Mauricio Macri reúne el perfil ideal para refrescar la imagen del PRO en la Ciudad.

Activa y laboriosa legisladora nacional por la provincia de Buenos Aires, Lospennato tiene la posibilidad en este 2025 de cambiar de distrito y reinventarse como figura prominente del PRO capitalino.

Si le va bien y logra salvar a su partido del desastre, podrá proyectarse hacia el 2027 desde un lugar de fortaleza política.

Diálogo cortado entre Santoro y Abal Medina

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, desde el comando del PJ porteño que impulsa la lista “Es Ahora Buenos Aires” con Leandro Santoro a la cabeza no se comunican con Juan Manuel Abal Medina -quien inscribió el frente “Seamos Libres”- ni nadie de su entorno desde hace dos semanas.

“Hubo una reunión hace 15 días que no quedó en nada. No hay ninguna oferta concreta de ser parte del esquema, ni de lugares ni de discusión política ni de espacios de decisión. Absolutamente nada. Nos dicen ‘bájense y después vemos’. Y la verdad que con ese esquema obviamente que vamos a ir solos”, señalaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes cercanas al ex jefe de Gabinete, quien tiene el apoyo del Movimiento Evita y un sector importante de la CGT.

El escenario de hiper atomización de la oferta en la derecha, la centroderecha y el centro le ofrecen al peronismo una oportunidad histórica de salir primero después de 20 años de hegemonía del PRO.

El panorama, no obstante, no está exenta de obstáculos. La lista de Abal Medina interpela a un electorado similar, por lo que la falta de acuerdo de unidad conspira contra el objetivo de liderar el voto en la Ciudad de Buenos Aires.

Lo mismo ocurre con la alianza “Principios y Valores” que impulsa el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, aunque éste -a diferencia de Abal Medina que está abierto al diálogo- ya aclaró que de ninguna manera votará a un “radical” (en referencia a Santoro) y por eso postula al coreano Alejandro Kim como primer candidato a legislador porteño.

En elecciones anteriores, el morenismo ni siquiera pudo franquear el piso de las PASO, pero en épocas libertarias la militancia de “Principios y Valores” creció significativamente en el AMBA, por lo que es difícil precisar cuál es el caudal electoral que podría arrastrar este sector del peronismo el 18 de mayo.

Unión por la Patria también viene de experimentar un desprendimiento por izquierda que quedó plasmado en la inscripción de la alianza “Confluencia por la Igualdad y la Soberanía”, integrada por Unidad Popular de Claudio Lozano, el Partido Comunista, Patria de Iguales, el Partido Izquierda Popular y el Movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos.

No obstante, en el PJ porteño confían en que este espacio de izquierda moderada no representa una amenaza electoral.

El centro

Con su nuevo espacio Movimiento al Desarrollo (MAD), Rodríguez Larreta será la cara visible y primer candidato de la alianza “Volvamos Buenos Aires”, que también integra Confianza Pública de Graciela Ocaña.

El ex mandamás porteño, que sufrió un mazazo inesperado en 2023 cuando sacó apenas 11 puntos en la interna con Patricia Bullrich, busca volver al ruedo desde abajo, para volver a posicionarse en la política grande.

Será acompañado en la lista por la senadora nacional Guadalupe Tagliaferri, a quien se le vence mandato en el Congreso nacional, y el legislador porteño Emmanuel Ferrario, que buscará renovar su banca en la Legislatura.

Otro espacio que surge de la implosión de Juntos por el Cambio es “Evolución”, la alianza que conformaron la UCR de Martín Lousteau, el Partido Socialista de Roy Cortina y el GEN de Margarita Stolbizer.

Hasta algunos días atrás, se especulaba con que el senador nacional y presidente del Comité Nacional de la UCR tomaría la lanza como primer candidato de la lista, pero finalmente se reservará para las elecciones nacionales de octubre.

En su lugar, la Agencia Noticias Argentinas pudo confirmar que quien encabezará la lista es la ex presidenta de la FUBA Lucille Levy, contadora de 29 años.

Será secundado por Facundo Cedeira, militante radical de la comuna 9, mientras que el tercer lugar está reservado para un representante de los aliados en la coalición, ya sea del socialismo o del GEN.

“Van a ser todos dirigentes jóvenes. Frente a los viejo y conocido, nosotros apostamos por lo nuevo”, agregaron desde “Evolución”, que tiene como jefa de campaña a la legisladora Manuela Thourte.

De esta manera, el radicalismo no contará con una figura fuerte para traccionar votos y podría quedar algo desdibujado en la competencia electoral. “Sabemos que es una apuesta arriesgada”, admiten.

La cuarta pata de lo que fue Juntos por el Cambio es la Coalición Cívica, que competirá en soledad con una lista encabezada por la actual diputada nacional Paula Oliveto Lago y con Fernando Sánchez como jefe de campaña.

Ramiro Marra toma la lanza

Ramiro Marra, a quien se le vence mandato en la Legislatura, está a punto de confirmar su candidata a legislador porteño con un espacio propio.

El empresario broker de bolsa, recientemente echado de La Libertad Avanza, competiría con la alianza “Integrar”.

La presencia en el tablero electoral de Marra, quien logró en poco tiempo consolidar una referencia fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, significa un golpe para las chances del La Libertad Avanza y también podría morder una porción del voto del PRO.

Otro espacio de derecha liberal que se suma a la grilla de competidores en mayo es “Unión Porteña Libertaria”, que tendrá como primer candidato al legislador porteño Yamil Santoro.

El dirigente ingresó a la Legislatura porteña cuando Roberto García Moritán renunció a su banca para formar parte del Gobierno de la Ciudad.

Combinando una identidad gráfica casi idéntica a la de UP y el apellido Santoro en la boleta, la apuesta de “Unión Porteña Libertaria” es a generar confusión en los votantes y así pescar votos en el electorado progresista que tradicionalmente vota al kirchnerismo.

Por la izquierda más dura, se presentó la alianza Frente de Izquierda Unidad (FITU) integrada por el PTS, Partido Obrero, Izquierda Socialista y el MST.

Este frente de fuerzas de extracción trotskista llevará como primer y segundo candidato de la lista a la diputada nacional Vanina Biasi (PO) y al dirigente universitario Luca Bonfante (PTS).