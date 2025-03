Elecciones en la UNSJ: Tadeo Berenguer y Andrea Leceta lanzaron su fórmula Fue en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes.

El Aula Magna de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes fue el escenario elegido para el lanzamiento de la candidatura de Tadeo Berenguer como rector y Andrea Leceta como vicerrectora para el período 2025-2029 de la UNSJ, bajo el lema “Hacemos Futuro”. El espacio universitario Vamos Unidos, con el apoyo de sectores docentes, nodocentes, estudiantes, egresados y agrupaciones gremiales, reafirmó su compromiso con la universidad pública, gratuita y de excelencia.

En su intervención, Tadeo Berenguer, quien es rector de la UNSJ desde el 2021, destacó los logros de su gestión, enfatizando que su enfoque se centró en el diálogo, el consenso y la unidad. “Hicimos que la UNSJ fuera más conectada, ordenada y al servicio de San Juan”, expresó. A continuación, recordó que su fórmula con Andrea Leceta refleja años de experiencia y dedicación a la universidad, tanto en la docencia como en la gestión. “Con Andrea compartimos la convicción de que la universidad debe ser un espacio para todos, basado en el respeto mutuo, la inclusión y el compromiso con la sociedad”, afirmó.

Berenguer también remarcó la importancia de la colaboración y la unidad en la universidad, afirmando que “la salida es colectiva, ustedes lo saben tanto como yo, el individualismo no nos lleva a buen puerto, miremos a nuestro lado y vamos unidos por la UNSJ. ¡HAGAMOS FUTURO!”. Además, reflexionó sobre el impacto de la universidad en la comunidad, diciendo: “Si pensamos en cómo ayudamos, cómo servimos, haremos gran aporte a la Universidad Pública, a la Sociedad toda”.

Por su parte, Andrea Leceta, actual Secretaria Académica de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y con una trayectoria de más de 20 años dentro de la UNSJ, destacó la necesidad de una reforma educativa que permita adaptar las propuestas formativas a los nuevos tiempos. “La universidad debe ser un motor de desarrollo social, económico y cultural”, afirmó. Además, expresó su profundo compromiso con la mejora continua de la universidad pública y la defensa de los derechos de los estudiantes, subrayando que “debemos trabajar por la educación, por nuestros jóvenes y por el futuro de nuestra comunidad”.

Leceta también reflexionó sobre los desafíos de la universidad en el contexto actual y remarcó la importancia de generar propuestas educativas que estén alineadas con las necesidades de la sociedad: “La universidad tiene que ser protagonista en la construcción de un futuro mejor para todos. Debemos pensar en la universidad del mañana, una universidad que esté en constante transformación y que se adapte a las realidades de los estudiantes y de la sociedad.”

En este sentido, Leceta subrayó la importancia de la participación activa de los estudiantes en estos debates: “Los estudiantes deben ser parte activa de la construcción de las políticas educativas. Si no pensamos en ellos, si no tomamos en cuenta sus realidades, no estamos construyendo una universidad para el futuro. Ellos son la universidad, y deben tener un espacio de participación real”, afirmó.