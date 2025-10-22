Elecciones legislativas 2025: 15 claves sobre cómo votar con la Boleta Única Papel El próximo domingo los argentinos estrenarán este nuevo sistema de votación vigente en todo el país.

El próximo domingo 26 de octubre, los argentinos votarán para renovar las bancas del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, aunque en San Juan sólo se elegirá diputados nacionales. Y lo harán estrenando un nuevo sistema de votación: la Boleta Única Papel (BUP), con un formato diseñado para modernizar y transparentar el proceso electoral. Debido a que esta modalidad se usará por primera vez en todo el país, la Cámara Nacional Electoral difundió detalles de cómo será la votación con esta nueva metodología.