Elecciones legislativas 2025: ¿hay que llevar lapicera para marcar la boleta? El domingo Argentina debutará a nivel nacional con la Boleta Única de Papel (BUP) y el votante deberá marcar con una cruz o tilde su opción. ¿Se puede llevar lapicera propia?.

Este domingo 26 de octubre, en los comicios legislativos, por primera vez, se implementará a nivel nacional la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que agrupa en una sola hoja toda la oferta electoral.

Este nuevo formato incluye a todos los candidatos a diputados y senadores nacionales, según lo que corresponda en cada provincia. Para sufragar, el elector debe marcar el casillero blanco que aparece junto a la lista de la fuerza política elegida.

¿Es necesario llevar una lapicera al momento de votar?

Según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE), no es necesario que el votante lleve su propia lapicera. Las autoridades de mesa proveerán una birome junto con la boleta al momento de emitir el voto.

Además, la CNE aclaró que las lapiceras utilizadas son indelebles, es decir, su tinta no se puede borrar. Por eso, se recomienda a los electores marcar con cuidado la opción elegida, ya que no se puede modificar una vez hecha la tilde o cruz dentro del recuadro.

En caso de cometer un error, el procedimiento es sencillo: el votante debe doblar la boleta, informar lo ocurrido a las autoridades de mesa y solicitar una nueva. El reemplazo se registrará en un acta especial, que luego se remitirá junto con el resto de la documentación al cierre del acto electoral.