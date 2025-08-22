Elecciones Legislativas: quedó definido el orden en el que aparecerán los candidatos en la boleta única Todos están presentados en una hoja del tamaño A4.

Este viernes se realizó el sorteo en San Juan para definir el orden en el que aparecerán los frentes electorales y partido que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo, donde se utilizará por primera vez la boleta única.

El sorteo se hizo en la sede del Juzgado Electoral Federal y contó con la presencia de los apoderados de los frentes, con la presencia del secretario Electoral, Edgardo Benítez. En una misma hoja tamaño A4 están todas las opciones

NUEVE ESPACIOS POLÍTICOS COMPITEN EN SAN JUAN EN LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025

Orden en el que quedaron definidos dentro de la Boleta Única:

1- Partido Libertario, que encabeza Yolanda Agüero

2- Cruzada Renovadora, que encabeza Alfredo Avelín Nollens

3- Hacemos San Juan, que encabeza Emilio Baistrocchi

4- Frente Fuerza San Juan, que encabeza Cristian Andino

MIRA TAMBIÉN Así será la Boleta Única Papel con la que votarán los sanjuaninos en octubre en las elecciones legislativas

5- Evolución Liberal, que encabeza Sergio Vallejos

6- Frente de Izquierda y Unidad, que encabezal Cristian Jurado

7- Frente Por San Juan, que encabeza Fabián Martín

8- Ideas de la Libertad, que encabeza Gastón Briozzo

9- La Libertad Avanza, que encabeza Abel Chiconi