Elecciones legislativas en San Juan: cambia la tarea en las escuelas, ¿habrá clases el viernes y el lunes? El Ministerio de Educación comunicó los detalles de cómo será la actividad.

El Ministerio de Educación de la provincia informó las disposiciones vigentes para el normal desarrollo de las Elecciones Legislativas Nacionales, que se celebrarán este domingo 26 de octubre de 2025 en todo el territorio provincial.

A través de la Resolución Nº 20328-ME-2025, Educación aprobó la nómina definitiva de los establecimientos escolares que serán utilizados como sedes de votación y estableció las medidas operativas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento durante el proceso electoral, que entre otras acciones incluye acondicionar las aulas con destino a “cabinas de votación”, garantizar las condiciones de higiene adecuadas para su uso antes, durante y con posterioridad a la elección; asegurar la apertura, cuidado y cierre de los edificios en las fechas de realización del acto eleccionario desde las 6,30 y hasta terminar con el escrutinio provisorio.

A su vez, la resolución determina que las instituciones educativas en las que se desarrollen las elecciones dispondrán las condiciones edilicias y organizativas adecuadas para facilitar el despliegue del Comando Electoral y el trabajo del Correo Argentino.

Estas acciones incluyen la entrega y custodia de urnas, boletas únicas de papel y demás materiales electorales, así como la disposición de los espacios internos necesarios para la instalación de las mesas receptoras de votos.

Asimismo, se dispuso que el viernes 24 de octubre, en los turnos vespertino y nocturno, no habrá actividad escolar en los establecimientos afectados, a fin de permitir el acondicionamiento de las aulas y dependencias que funcionarán como cabinas de votación. Para el caso de los establecimientos que desarrollan su actividad exclusivamente en turno mañana, y que en el resto de los turnos no posean ninguna institución educativa, dispondrán del último módulo para el cumplimiento de la tarea mencionada.

El sábado 25, las autoridades de cada institución deberán entregar los edificios a las 10, a efectos de permitir al Comando Electoral y al personal del Correo Argentino desplieguen el operativo correspondiente.

El lunes 27, en turno mañana, no habrá actividad escolar en las escuelas afectadas a las elecciones para permitir las tareas de limpieza y reacondicionamiento.