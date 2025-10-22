Elecciones legislativas en San Juan: comenzó el operativo de distribución de más de 1.800 urnas Llegarán a todas las escuelas de la provincia donde se votará.

Ya en la cuenta regresiva para las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, se inició con el operativo de traslado de urnas hacia los departamentos para luego llevarlas a cada escuela donde se votará.

Oficialmente se informó que son 1843 urnas las preparadas para los comicios en San Juan

El traslado se realiza con custodia del personal del RIM 22 y con la participación del Correo Argentino, hasta cada centro de votación.

Por su parte Nicolás Slavutsky, desde la Junta Electoral Nacional Distrito San Juan, aseguró en contacto con AM 1020, que el operativo comenzó enviando las urnas a Rawson, se continuará por Capital y Chimbas.

La particularidad en esta elección, como se sabe, es que se aplicará en todo el país la boleta única, por lo tanto en la urna, dijo el funcionario, se coloca la cantidad de boletas que indica el padrón de cada mesa y “un 5 por ciento más” para cubrir contingencias.