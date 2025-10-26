El candidato a diputado nacional por Provincias Unidas, Emilio Baistrocchi, emitió su voto. “Hoy, como cada elección, cumplí con alegría y compromiso este deber ciudadano”, dijo.
“Votar es reafirmar nuestra democracia y la vocación de construir juntos el futuro de San Juan y la Argentina”, argumentó, al tiempo que instó a los sanjuaninos a participar de los comicios porque es la única forma de corregir el rumbo.
“Deseo que sea una gran jornada cívica, donde todos los sanjuaninos puedan expresarse y participen con respeto y esperanza”, concluyó.