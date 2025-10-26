Cristian Andino: “Estoy a favor de este sistema de votación con boleta única” El dirigente sufragó en el departamento donde fue varias veces intendente.

El candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan, Cristian Andino, emitió su voto en el departamento San Martín.

“Hemos venido junto a mis dos hijos con mucha tranquilidad y en lo personal cada vez que tenemos la posibilidad de emitir el voto, creo que es un día de fiesta de la democracia y la república. Así que celebro que a través de nuestro voto decidamos sobre nuestro presente y nuestro futuro“, dijo.

Respecto del debut de la Boleta Única Papel (BUP), afirmó: “Toda la gente con la que he hablado dice que este es un sistema mucho más rápido que el anterior. La verdad que yo estoy a favor de este sistema que, además, es más económico y amigable con el medio ambiente”.

“Hay mucho movimiento en todas las escuelas, así que creo que vamos a estar bien. Hay que ir a votar, elegir y celebrar este día. Hay mucho entusiasmo, así que feliz y ojalá que durante el resto de la jornada tengamos una gran cantidad de votantes”.