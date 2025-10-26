El presidente Javier Milei votó este domingo en las elecciones legislativas 2025 en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del barrio porteño de Almagro. Milei llegó a la UTN minutos después de las 11 de la mañana, acompañado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
El primer mandatario saludó a los militantes antes de entrar al centro de votación y tuvo que esperar algunos minutos para poder votar. Mientras esperaba, saludó a los militantes desde la puerta.
Una vez que votó, el Presidente se sacó la habitual foto antes de meter la boleta y luego salió del edificio universitario.
A la salida se sacó fotos con los militantes que lo esperaban en la puerta y se retiró del lugar sin hacer declaraciones con la prensa.
Más tarde, en su cuenta personal de la red social X (exTwitter), escribió: “Ya cumplí con mi deber cívico. Fin”.