Fabián Martín, vicegobernador de la provincia y candidato en primer término por el frente Por San Juan, votó pasadas las 9 en la Escuela Provincia de Mendoza en Rivadavia
“Esperemos que se desarrolle en paz, como corresponde, como estamos acostumbrados los sanjuaninos. Y que podamos disfrutar de este día de la democracia. Ojalá el porcentaje de votantes sea elevado. Yo lo que les pido a los sanjuaninos, lo hemos venido pidiendo desde nuestro espacio. Que vayan a votar, que voten por quien mejor les parezca. Pero que voten, que no pierdan ese derecho. Que tal vez el día de elecciones es el único día donde todos somos iguales”, dijo Martín en rueda de prensa.