Fabián Martín, candidato por el orreguismo: “Que los sanjuaninos voten por quien mejor les parezca, pero que voten” Lo hace en la Escuela Provincia de Mendoza, en Rivcadavia.

Fabián Martín, vicegobernador de la provincia y candidato en primer término por el frente Por San Juan, votó pasadas las 9 en la Escuela Provincia de Mendoza en Rivadavia

“Esperemos que se desarrolle en paz, como corresponde, como estamos acostumbrados los sanjuaninos. Y que podamos disfrutar de este día de la democracia. Ojalá el porcentaje de votantes sea elevado. Yo lo que les pido a los sanjuaninos, lo hemos venido pidiendo desde nuestro espacio. Que vayan a votar, que voten por quien mejor les parezca. Pero que voten, que no pierdan ese derecho. Que tal vez el día de elecciones es el único día donde todos somos iguales”, dijo Martín en rueda de prensa.

Martín en el momento de votar.

Y agregó, “ es muy importante que puedan decidir, que no decidan otros por aquellos que faltan a votar. Esperemos que tengamos un buen porcentaje de votantes. Y que muchos sanjuaninos participen en este día tan especial”. “ Yo creo que por lo menos en San Juan va a ser muy rápido el conteo. Porque, digamos, la boleta única también hace más ágil esto. Y esperemos que sobre esa hora ya tengamos los resultados”, sentenció.

Martín explicó que los resultados los esperan en la sede partidaria de Ignacio de la Roza casi Ameghino, en Capital.