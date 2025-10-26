En San Juan, La Libertad Avanza se juega la posibilidad de sumar legisladores al Congreso Nacional. Hasta el momento, el espacio de Milei sólo tiene en la Cámara Baja a José Peluc, máximo referente local.

Hoy, antes de las 10, el dirigente se acercó a la Escuela Industrial a sufragar. “ Estamos tranquilos, estamos felices con eso y bueno, que Dios ilumine a los sanjuaninos y las fuerzas del cielo nos acompañen”, dijo Milei.

Sobre los contactos con funcionarios nacionales en la víspera de la elección, Peluc apuntó que “h asta muy tarde del día de ayer comunicándonos, vamos a empezar a tener comunicación a partir de las 18 y esperaremos el mensaje del presidente para poder hablar nosotros después tranquilos”.