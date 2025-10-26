Cristian Andino, quien encabeza el listado de candidatos a diputados nacionales de Fuerza San Juan, obtuvo el 34,5% de los votos en San Juan y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Tras esa información, la alegría estalló en la sede del PJ, ubicado en calle 25 de Mayo y avenida Alem, en Capital.
Allí se concentró la militancia peronista con banderas, carteles y redoblantes para festejar el triunfo del partido en San Juan.
En un principio reinó la prudencia pero pasadas las 21, cuando ya se confirmaban los primeros porcentajes y con un importante número de mesas escrutadas, la celebración tomó cuerpo y en las afueras de la sede apareció el color y calor de la gente.
El primero en llegar fue el exintendente de Chimbas y candidato en tercer término, Fabián Gramajo, quien fue bien recibido por la militancia que continuó el festejo en el interior del búnker.