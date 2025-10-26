La sede del PJ desbordó de alegría tras el triunfo de Cristian Andino Luego de conocer las mesas escrutadas, hubo festejo en la sede del peronismo.

Cristian Andino, quien encabeza el listado de candidatos a diputados nacionales de Fuerza San Juan, obtuvo el 34,5% de los votos en San Juan y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Tras esa información, la alegría estalló en la sede del PJ, ubicado en calle 25 de Mayo y avenida Alem, en Capital.

Allí se concentró la militancia peronista con banderas, carteles y redoblantes para festejar el triunfo del partido en San Juan.

En un principio reinó la prudencia pero pasadas las 21, cuando ya se confirmaban los primeros porcentajes y con un importante número de mesas escrutadas, la celebración tomó cuerpo y en las afueras de la sede apareció el color y calor de la gente.

El primero en llegar fue el exintendente de Chimbas y candidato en tercer término, Fabián Gramajo, quien fue bien recibido por la militancia que continuó el festejo en el interior del búnker.