En la UNSJ dicen que el gobierno nacional “desmanteló todo el sistema de obras para universidades” Lo dijo el secretario administrativo-financiero, Ricardo Coca.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) atraviesa una crítica situación en el marco de un nuevo rechazo del Gobierno nacional a este sector académico. Según afirmó Ricardo Coca, secretario administrativo-financiero de la institución en declaraciones a Radio Estación Claridad, con el prepuesto se “llega a fin de año”, pero a un alto costo: posponiendo inversiones cruciales necesarias para su funcionamiento y desarrollo.

Para Coca, no es ninguna sorpresa que Milei firmara el veto -“lo que esperábamos y la línea de conducta”- , y afirmó que “deja muy claro cuál ha sido la política de financiamiento nacional tanto en el tema salarial como en el tema de gastos de funcionamiento, investigación, equipamiento y obras”.

En la víspera de un paro -mañana, por 24 horas y en todo el país-, el funcionario de la UNSJ agregó que Milei a “desmantelado todo el sistema de obras para universidades”.

Hasta el momento, las autoridades están haciendo una ingeniería con los recursos que tienen para poder cubrir lo urgente y algunas cosas que tenían planeada, explicó Coca.