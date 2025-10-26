En San Juan ya votó el 33% del padrón, mientras a nivel nacional el porcentaje llegó a 23% Hubo un repunte pasado el mediodía.

Las Elecciones Legislativas de este domingo 26 de octubre comenzaron a desarrollarse en todo el país a las 8 horas, como es la costumbre. Según datos oficiales de la Secretaría Electoral, en las primeras tres horas de los comicios hubo una baja participación de sanjuaninos en las escuelas donde se emiten los sufragios.

Sin embargo, pasado el mediodía los números experimentaron un ascenso. Hasta las 12 horas, el 33% del padrón ya había emitido el sufragio en San Juan.

En tanto que a nivel nacional el número es más bajo: el 23% de los electores asistieron a las escuelas.

En total, 620.823 electores están habilitados para emitir su voto en 1.843 mesas, distribuidas en 241 establecimientos a lo largo de las 19 secciones y 145 circuitos que conforman la geografía electoral de San Juan.