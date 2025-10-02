EN VIVO: El Senado sesiona para rechazar los vetos de Milei sobre el Garrahan y universidades El temario incluirá otros temas, como darle media sanción al Programa Alerta Sofía.

El Senado sesión desde las 10 para rechazar los vetos presidenciales a los proyectos de financiamiento universitario y de declaración de emergencia en pediatría, con foco en el Hospital Garrahan.

Si bien el gobierno de Javier Milei retomó hace dos semanas el diálogo político con las provincias, y pese a hubo algún acercamiento con sectores dialoguistas, el oficialismo no tendrá los votos para detener el rechazo de los vetos.

La suerte está echada en ambas iniciativas, según detallan fuentes legislativas, por lo que la Casa Rosada deberá promulgar ambas leyes y aceptar las insistencias del Poder Legislativo, que se contabilizarán para Balcarce 50 como otra derrota.