Enzo Cornejo sobre pedido de informes de la gestión de Uñac: “Estoy convencido de que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias” El diputado orreguista detalló cuáles son las dudas que los llevaron a presentar cuatro pedidos de informes.

Diputados del interbloque Cambia San Juan presentaron pedidos de informe para revisar el uso de fondos públicos entre 2020 y 2023, con foco en obras, salud pública y juicios contra el Estado.

Enzo Cornejo, diputado provincial por el Pro dentro de la bancada oficialista, explicó a DIARIO DE CUYO los detalles de cuatro pedidos de informes relacionados a gestiones ocurrida durante los últimos años de gestión de Sergio Uñac.

“Desde el primer día de gestión, nuestra misión es controlar y fiscalizar al Poder Ejecutivo. Esto no se trata de perseguir ni acusar a nadie sino de exigir transparencia y claridad de los funcionarios no solamente en este caso, no hay que referir solamente a un ex gobernador, a cada ministro secretario… y la verdad que cuando hay dudas, rumores, hechos, que afecten a la ciudadanía, la Cámara puede y debe intervenir para que se aclare todo vía institucional” aseguró el legislador

Cornejo explicó que ayer en la tarde presentaron cuatro expedientes bajo los números 1219, 220, 221 y 222 relacionados “a acueducto Gran Tulum, sobre irregularidades en subsidio al transporte, sobre demandas contra la provincia por unas cuestiones que enfrenta el Estado provincial y gastos de publicidad oficial”.

“En este caso el 1221 es una situación sobre es una preocupación por la cantidad y tipo de juicios que enfrenta el Estado provincial. Esto representa un riesgo fiscal latente. No hay cifra oficial actualizada” dijo y adelantó que analizarán un caso en especial sobre la entrega de una medicación en la que mediaron en la justicia un denunciante y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. También solicitan puntualmente un pedido de informes sobre gasto de publicidad oficial durante un periodo específico.

Sobre el acueducto Gran Tulum, el diputado confirma que la sospecha se basó en la cercanía de los proveedores con la anterior gestión “Sí, primero el avance físico y financiero real de la obra, las empresas adjudicatarias, los contratos firmados, incluyendo por supuesto las determinaciones y las ampliaciones, la fuente de financiamiento, si es exclusiva provincial, nacional o multilateral y en este caso también las autoridades realizadas, si existen los certificados técnicos, los materiales que se utilizaron y si hay demora o suspensión en el tramo de la ejecución” detalló.

Sobre el periodo elegido para analizar el gasto en publicidad oficial, se hace mención al periodo 2020-2023, y Cornejo explicó por qué. “Es parte de nuestra duda, el hecho de que vemos diferentes hechos que han afectado a la ciudadanía en ese momento. Y en este caso hemos pedido vía institucional y información correspondiente porque consideramos que en ese momento se hizo un mal uso de los recursos del Estado”.

El legislador no señaló directamente al exgobernador como único responsable. “Yo no me refiero a Uñac, esto escapa Uñac, pero acá hay ministros, secretarios, directores… acá hay responsables en las diferentes áreas. En el caso del acueducto Gran Tulum, hay muchísimos sectores que tienen la responsabilidad. Nosotros venimos hablando de emergencia hídrica hace rato y por ahí entonces, en cada momento que se ejecuta una obra con esta característica, imagínate que actúan diferentes áreas de gobierno, y en este caso hace falta la responsabilidad y la idoneidad de las personas que estuvieron en ese momento, como las que están hoy” expresó Cornejo.

Los proyectos tomarán estado parlamentario recién la semana próxima y dijo que pedirán su paso a comisión para poder recibir la información de manera formal de cada área involucrada y “porque hay que ser muy responsables al momento de tratar un proyecto, uno tiene que investigar, tiene que estudiar, tiene que asesorarse y tiene que hacer la presentación como corresponde”.

Respecto a si darán intervención a la justicia si aparecen irregularidades, el diputado orregista dijo que “primero es recibir la información y ser responsable. Por supuesto nosotros tenemos esa herramienta que es el hecho de controlar y fiscalizar leyes, de ahí en más, en este caso pediré exigir transparencia y claridad y seguramente vendrá una próxima medida, por supuesto, de acuerdo a la información requerida y de acuerdo al estudio que hagamos. Estoy convencido de que vamos llegar hasta las últimas consecuencias como corresponde siempre. Hay dos maneras de hacer las cosas, bien y mal. Nosotros estamos acá para hacer las cosas como corresponden”.

“Esto es una forma de hacer valer la división de poderes, garantizar que el Estado actúa con responsabilidad y, por supuesto, colocar sobre la mesa estos hechos que afectan a la comunidad, porque cuando vos ves un mal uso de los deberes de funcionario público, te das cuenta que son menos escuelas, menos hospitales, menos rutas” apuntó Cornejo.

Cornejo aseguró que es necesario despegarse de las ideas electorales. “En estos momentos críticos que estamos viviendo, yo siempre me dije que hay que terminar de pensar con una urna en la cabeza. Por ahí veo sectores de la política que están detrás de las candidaturas sabiendo que en este país no sabemos qué pasa la semana próxima”.