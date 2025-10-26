Este fin de semana, 62 sanjuaninos retiraron su DNI en la sede central del Registro Civil Así lo informaron las autoridades de la casa central del Registro Civil. Este domingo la atención se extenderá hasta las 14 horas.

Las Elecciones Legislativas 2025 hicieron que muchos sanjuaninos acudieran a último momento a retirar su DNI. Desde el Registro Civil informaron que durante sábado y domingo, 62 personas se acercaron a retirar su documento para poder ir a votar. Allí, el operativo especial por Elecciones se extenderá hasta las 14 horas de este domingo.

Desde el Registro Civil informaron que en la mañana de este domingo, tres personas se acercaron para retirar su ejemplar y solo dos se fueron con el plástico. El sábado hubo una atención a casi 80 personas, de las cuales, solo 60 se fueron con el DNI en mano. “Una de las chicas tenía 16 años y era la primera vez que votaba entonces se fue contenta con su nuevo DNI. A aquellos que no llegaron con el trámite, deben acercarse a la Secretaría Electoral con la tirilla de trámite o con la denuncia radicada en la policía”, expresaron a Canal 13.