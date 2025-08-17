Fabián Martín lidera la lista del oficialismo provincial, acompañado por la ministra Laura Palma El tercer lugar queda para el Bloquismo.

El oficialismo local, que se enrola en el Frente Por San Juan, ya tiene nombres confirmados, a tono con lo que se esperaba. El vicegobernador Fabián Martín encabezará la lista de diputados nacionales, seguido por la ministra de Gobierno, Laura Palma.

Finalmente, el gobernador Marcelo Orrego decidió jugar fuerte y poner a un hombre que, entienden en el armado gobernante, representa el proyecto y le aporta su impronta personal. Lo de Palma era un hecho, faltaba saber el lugar, porque en algún momento sonó la posibilidad que incluso encabece.

En las últimas semanas el orreguismo meditó la decisión e incluso midió a varias figuras, hasta que decantó por el exintendente de Rivadavia. El propio Orrego fue convenciendo a su vice que era la mejor opción para enfrentar la disputa de octubre.

El tercer lugar será para el Partido Bloquista, y el nombre del diputado provincial Federico Rizo -llegó a la Cámara de Diputados cubriendo el cargo del fallecido Horacio Quiroga-. El partido de la estrella entró a último momento al frente pero lo hizo pisando fuerte.

Los suplentes se conocerán en las próximas horas y allí se espera nombres de algunos de los socios de Producción y Trabajo, aunque no trascendieron detalles.