Fabián Martín, tras confirmarse que CFK irá presa: “No me atrevo a decir que se termina el kirchnerismo” El vicegobernador cargo con la jefa del peronismo.

El sismo que generó la confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la condena a 6 años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner, trajo un sinfín de repercusiones, en el país, el exterior y, también, en San Juan.

Varias voces se alzaron en las últimas horas, tanto del peronismo como de los otros espacios políticos. Uno de los que habló fue el vicegobernador de la provincia, Fabián Martín.

“En el caso de la expresidenta, la Corte ha venido a ratificar dos condenas previas. Son 17 años de investigación”, apuntó Martín, y agregó, “la expresidenta dijo que los miembros de la Corte eran monigotes, una falta de respeto total, pero nunca dijo soy inocente”.

En la entrevista, realizada este miércoles en Radio Sarmiento, Martín dijo que “hay un hecho irrefutable, como la familia Kirchner alcanzó la riqueza que tuvo. Hay cosas que no se pueden tapar con la mano”.

En tanto que sobre el impacto político que pueda tener, el vicegoberandor de Marcelo Orrego fue cauto: “No me atrevo a decir que se termina el kirchnerismo. Es un análisis que tiene que hacer el peronismo, no yo. Pero creo que los argentinos hemos elegido una forma distinta de valorar la honradez y el trabajo. No es bueno estar preso. Que alguien diga que es digno estar preso, es alterar los valores”.