Federico Rizo, el candidato bloquista en Por San Juan: “No somos la sucursal de una sede en Buenos Aires” El aspirante a la diputación nacional en tercer término por el orreguismo mandó algunos tiros por elevación y otros directos al peronismo. Además habló sobre el recibimiento del Gobernador al Partido Bloquista.

Este sábado, el candidato a diputado nacional en tercer término por el frente Por San Juan, Federico Rizo, participó de Data Fina, el programa de análisis político de Radio Colón (FM 106.3). El bloquista dio su mirada sobre la campaña con una indirecta a los rivales, Fuerza San Juan y La Libertad Avanza. “No somos la sucursal de una sede en Buenos Aires como pasa con otros espacios, sino que respondemos a los intereses de San Juan”, expresó, en referencia a que el peronismo y los libertarios siguen órdenes desde el exterior de la provincia.

Consultado sobre su participación en el gobierno de Sergio Uñac como parte del área de Transporte de la Provincia, Rizo dijo que “uno no puede negar la historia, el Partido Bloquista conformó un espacio con el Partido Justicialista. En aquel entonces era un frente que realmente funcionaba y me tocó cumplir funciones en un organismo muy técnico y bastante sacrificado, era un cuerpo a cuerpo en un órgano complejo”.

Asimismo, Rizo habló sobre la reciente alianza con el orreguismo y la recepción que tuvo el bloquismo. “Nos sentimos mucho más cómodos. En este espacio se nota la pluralidad de su conformación porque, en el frente anterior (Unión por la Patria), el justicialismo era el principal partido, mientras que este frente (Por San Juan) no es así, hay muchos partidos. Se nota en los departamentos, es muy amplia la base militante y de dirigentes. Hay radicales, bloquistas -que ahora estamos unificados con los disidentes- y muchos partidos más. Se nota porque Producción y Trabajo es un partido provincial. Hay una conducción fuerte del gobernador Marcelo Orrego, pero noto mucho diálogo”, manifestó.

¿Derecho de piso? “No, para nada. Estamos muy agradecidos. Orrego no solamente abrió las puertas al bloquismo, sino que nos sentó en la mesa, nos puso a dialogar, a estar como uno más. En las reuniones en los departamentos, los que dirigentes la campaña -Juan José Orrego y Sergio Miodowsky- dejan siempre en claro que somos todos iguales. Estamos cómodos y agradecidos”, respondió. En ese sentido, hizo hincapié en lo que consideró un renovado despliegue territorial del bloquismo: “Estoy convencido que hay unidad y el resto de los bloquistas, que capaz no participan de las reuniones o no están afiliados, dicen que hace 20 o 30 años no están en el partido, pero hoy se nos acercan con muchas ganas”.

Sobre el bloquismo en La Libertad Avanza, representado en el candidato Juan Sancassani, Rizo aseguró que “es el único que se fue, no hay otro bloquista” y que hubo “mucho debate puertas adentro del partido” y que era unánime “la voluntad de ir a un frente con Marcelo Orrego”. Es más, nuevamente, la ligó el peronismo: “No había un sólo afiliado que quisiese ir con el justicialismo”.