Federico Sturzenegger, a DIARIO DE CUYO: “Un país normal” y trenes para la minería, un regalo para el cumple de Milei y un pedido a los gobernadores El ministro de la Desregulación y Transformación del Estado recibió a este diario en las instalaciones del Club Social en la antesala a la conferencia de prensa. Dijo que el candidato de La Libertad Avanza, Abel Chiconi, va a ser su pupilo en el Congreso. Reiteró el tema de los trenes para la minería, que tocó en la charla del martes ante empresarios. Además, se llevó un vino sanjuanino.

Federico Sturzenegger llegó a San Juan con una agenda cargada y un discurso enérgico sobre la desregulación, la eficiencia y el futuro económico del país. Luego de su exposición ante un centenar de empresarios y antes de la conferencia de prensa, el ministro de la Desregulación y Transformación del Estado conversó con DIARIO DE CUYO en el histórico Club Social. Con tono distendido, habló de política, minería, economía y hasta de los gustos personales del presidente Javier Milei.

Consultado sobre el papel del sanjuanino Abel Chiconi, candidato de La Libertad Avanza, Sturzenegger no dudó: “Lo estoy esperando ansiosamente. Nos ha ayudado muchísimo en la tarea de facilitación de las actividades para la industria vitivinícola. Necesitamos gente con esa mentalidad, con ganas de empujar reformas. Espero tenerlo pronto allá en el Congreso”, sostuvo.

El funcionario destacó que el país “sigue necesitando reformas” en todos los niveles, y subrayó la importancia de contar con legisladores que acompañen el proceso de transformación impulsado por el Gobierno nacional.

En medio de la conversación, Sturzenegger recordó que este miércoles coincide con el cumpleaños del Presidente y reveló qué tipo de obsequios valora el líder libertario: “A Milei lo único que le interesa que le regalen es un libro. Le apasiona hablar de teoría económica y de las ideas de la libertad. Una vez le regalé una balanza portátil de las que se usaban hace siglos para pesar monedas de oro y plata, porque le encanta la historia monetaria. Si querés regalarle algo a Milei, que sea por ese lado”.

A la hora de hablar de economía, el ministro eligió tres ejemplos concretos de medidas que, según él, pueden modificar el panorama productivo de la provincia:

Internet satelital: “Antes estaba prohibido por falta de competencia. Hoy cualquier persona en la cordillera puede tener conexión como si viviera en la Capital Federal. Es una reforma fundamental para una provincia con campamentos mineros y zonas rurales”.

Reforma aerocomercial: “Se están creando nuevos hubs en Salta y Córdoba con aviones más chicos que van a mejorar la conectividad de San Juan. Antes había ciudades que ni soñaban con un vuelo y hoy tienen rutas activas”.

Importación de maquinaria usada: “Permitimos que las mineras puedan traer equipos de segunda mano. Eso baja los costos logísticos hasta un 40%. Antes estaban obligadas a comprar todo nuevo; ahora pueden elegir”.

Después, Sturzenegger insistió en que la minería sanjuanina puede ser una de las grandes beneficiadas del cambio de rumbo económico, siempre que se mantenga la estabilidad: “La minería necesita dos cosas: estabilidad macroeconómica y respeto a la propiedad privada. Las empresas invierten donde hay previsibilidad. Por eso el presidente insiste tanto en el respeto a la propiedad. Lo que piden es un país normal, donde las reglas se cumplan.” Y agregó la comparación usual con Chile: “Exporta 50.000 millones de dólares en minería y Argentina apenas 4.000. Algo hicimos mal. Pero lo estamos revirtiendo”.

Asimismo, repitió la posibilidad de un Belgrano Cargas financiado por los inversores mineros. Tal como ya había dicho en la charla ante los empresarios, remarcó el círculo virtuoso de la minería con el transporte. Según explicó, en conversaciones con inversores mineros del mundo, pusieron de relieve que “el recurso está” y que “creen en este gobierno”, pero que no pueden hacer nada sin trenes. “Una mina sin tren es como un teléfono sin internet. Le dijimos que vamos a privatizar el Belgrano cargas y sonreían al ver que la plata que tienen que poner no es nada. ‘¿No hay otro Belgrano cargas?’, me decían. Vamos a ver un montón de infraestructura en trenes. El sector privado va a resolver un pendiente”, graficó.

El ministro no esquivó la cuestión fiscal y apuntó contra los gobiernos provinciales y municipales: “El Gobierno nacional bajó el gasto público en cinco puntos del PBI y redujo impuestos empezando por el inflacionario. Eso permitió que 12 millones de argentinos salgan de la línea de pobreza. Pero no vemos un esfuerzo equivalente en las provincias ni en los municipios. Los recursos tributarios crecieron 7% en términos reales y aún así piden más plata de los ATN. Esa grasa la paga el contribuyente.” A su entender, los mandatarios provinciales deberían “empezar a imitar” el ajuste que llevó adelante la administración de Milei.

“Cuanto más nos apoyen, más firme será el cambio”

De cara a las elecciones legislativas, Sturzenegger pidió abiertamente el voto para los candidatos libertarios: “La lista de La Libertad Avanza es la que va a conformar el bloque que impulse las reformas. No vamos a tener mayoría en ninguna cámara, así que necesitamos más representación para profundizar los cambios que los argentinos votaron en 2023”.

El ministro cerró con un mensaje emotivo: “Durante años este sistema produjo pobres e inflación. Dos millones de argentinos se fueron del país. Todos conocemos a alguien que está afuera. Tenemos que cambiar eso. Cuanto más nos apoyen, más sólido será el cambio para que nuestros hijos decidan construir sus vidas en Argentina”.

Un vino sanjuanino para llevar

Las autoridades del Club Social sorprendieron al funcionario de Milei con dos vinos de San Juan como regalo. Le agradecieron la visita y dijeron que “es un honor” que haya utilizado las instalaciones del edificio histórico. “Estos son buenos, eh”, resaltó Sturzenegger.